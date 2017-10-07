〈北部〉世中運申辦團12日出發 民進黨團打氣

2017-10-07

〔記者謝武雄／桃園報導〕桃園市政府積極申辦二○二○世界中學生運動會（簡稱世中運），申辦團將於十二日出發赴義大利進行簡報，民進黨團昨天在教育局工作報告時為申辦團加油打氣，身兼申辦團團長的教育局長高安邦表示，目前呈現兩岸角逐的局面，最後結果將於義大利時間十五日晚揭曉，評估桃園市出線的機率甚大。

申辦團將於十二日出發至義大利薩丁尼亞，由高安邦擔任團長，隨團成員共有十七人，義大利時間十五日將由競賽城市進行簡報，當晚隨即公布結果，桃園市若獲得申辦權，初步規劃將以市立田徑場、體育館為主要場館，選手村將落腳國立體育大學、長庚大學及長庚科技大學，預估市府要支出七千餘萬元。

民進黨籍市議員黃景熙、呂林小鳳、邱素芬、林俐玲、彭俊豪及無黨籍議員劉勝全紛紛發言表達支持，議員們表示，世中運開辦以來台灣從未申辦，此次桃園市是頭一遭、各界都很關心，也希望能夠申辦成功，會中民進黨團也致贈馬卡龍甜點預祝成功。

高安邦說，桃園市政府應國際學校體育總會（I.S.F）邀請，在今年初遞交申請書後獲同意，與中國福建晉江、匈牙利布達佩斯、印度同為世中運申辦國，目前印度已經放棄，只剩三方角逐，其中又以兩岸城市最為積極。

二○二○世中運預計於二○二○年六月卅日至七月十二日舉行，為期十三天，主要以十三至十七歲的在校中學生為參加對象，世中運每四年一屆由I.S.F主辦，必辦項目為田徑、游泳及體操（有氧體操、韻律體操、競技體操），其他項目則為主辦城市選辦。