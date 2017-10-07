〈中部〉國際級五金展 遭爆料棲身鐵皮屋

2017-10-07

臨時展場還在趕工 民眾質疑安全

〔記者蘇金鳳／台中報導〕「台灣五金展」將於十一日在烏日台中國際展覽館開展，市議員吳瓊華昨接獲民眾反映指出，該館只是鐵皮搭蓋的臨時展場，開展在即，卻還在趕工中，未完成驗收及公安檢查，市府根本罔顧廠商及民眾安全。

經發局：通過安檢 非一般鐵皮屋

經發局表示，會展中心所在地目前正由高鐵局進行配地作業，完成後市府將辦理促參招商，但此興建階段，需要有臨時展館，滿足大型展覽如手工具展、五金展的需求，為使辦理期間仍可適當利用場地，讓台中持續引進商機，已依規取得第一類建築物臨時性建築使用許可，以臨時展館規劃，並通過消防安全設備查驗，外觀使用平面烤漆板包覆，屋頂則用四合一雙層隔熱鋼板，材質絕非一般所稱「鐵皮屋」，安全無虞。

吳瓊華說，「台灣五金展」十一日至十三日展出，她接獲民眾反映，目前展館根本還在趕工中，接下來四天連假，公家機關已放假，不可能到展場進行驗收消防等公安設施，市府不應為了施政績效，不遵守法令。

吳瓊華說，台中是五金產業的重鎮，今年五金機具展要在烏日展出，鄉親都很期待，但她接獲爆料說，烏日會展中心根本就不是什麼國際級的展覽館，市府只是找廠商搭個鋼樑鐵皮屋當展場，開幕在即，但內外工程都還在趕工收尾中。吳瓊華質疑，市長林佳龍說今年將吸引七十個國家的業者到台中觀展，國內業者也有四○九家廠商參展，經發局更預計有二至三萬名以上的人次觀展，如此龐大的人潮，公安問題相當重要，市府不應矇混欺騙了事。

吳瓊華也擔憂，展場緊鄰交通流量大的中山路旁，會展開幕後龐大的車流和人潮勢必對當地交通造成衝擊。

經發局表示，交通疏導計畫已由經發局與警察局共同會勘，除設置展館對面停車場外，也向高鐵局借用新站南段土地做為停車位，提供大眾運輸及民眾臨時停車。