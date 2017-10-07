〈中部〉台糖養豬場長年惡臭 居民臭到搬家

2017-10-07

屎尿臭味飄散 外埔、后里苦不堪言

〔記者李忠憲／台中報導〕台糖外埔畜殖場（養豬場）經營廿一年來，因採傳統開放式畜舍養殖，糞尿惡臭長期困擾居民，檢舉多次卻沒改善。由於外埔、后里是明年台中花博展區，為解決惡臭，不讓遊客「只聞到豬屎香」，市議員吳敏濟昨邀集相關單位協調，要求台糖盡快改善，以免影響花博參觀品質。台糖除致歉外，也允諾配合改善，不讓臭味再溢出。

門窗緊閉還是臭 經營21年屢遭檢舉

台糖外埔畜殖場月眉一、二場，八十五年設立在后里區太平里，目前肉豬有二萬三千頭，長年傳出豬屎尿臭味，令外埔、后里周邊居民無法消受。每當惡臭來襲，家戶門窗緊閉仍聞得到臭味，居民苦不堪言。市議員吳敏濟為此昨日在外埔舉行臭味問題協調會，邀請相關單位面對面溝通解決。

退休楊姓教師批評，她與先生原住外埔市中心十八年，面對惡臭從憤怒、檢舉、失望到絕望，最後只好賣掉房子，改到最偏僻的廍子里居住。她批評台糖漠視民意，沒有良心。

后里區太平里長陳進益則說，多年來聽了許多台糖改善計畫，但惡臭依舊，他長期觀察養豬場內的環境衛生不佳，二萬多頭豬隻產生大量糞尿都沒有密閉處理，每翻動一次惡臭就散發一次，清運車輛隨處溢流，看不到台糖改善誠意。

台糖：110年完成沼氣中心 有效阻擋臭味

台糖畜殖事業部副執行長溫元文表達歉意並表示，台糖改善計畫目前正進行規劃沼氣中心，完成後將可有效阻擋臭味，將於一○八年與畜殖場整體改建一起動工，一一○年全部完成，將採取最先進的水簾密閉式豬舍。

除臭有成的台南畜殖場，主要也是採用水簾密閉式豬舍，並給豬隻吃乳酸菌，讓牠消化更好，大量降低糞尿臭味。

議員要求加強稽查 確保花博期間無臭味

吳敏濟表示，農業局應要求台糖一個月內提出完整污染防治計畫，環保局則提高稽查密度，每月四次。台糖養豬場改建計畫應提前在今年底通過立法院預算審查，花博期間絕對不能有惡臭傳出，讓遊客「只聞豬屎香不見花香」，且應妥善處理豬糞尿運送，阻隔臭味飄散。

溫元文回應，一定會配合市府儘量提早改善期程，而花博期間也將減量飼養，採取必要措施，不讓臭味溢出。