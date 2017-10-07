〈中部〉收293萬回扣 前國小校長判16年

2017-10-07

因圖書設備採購案觸犯貪污罪

〔記者顏宏駿、張聰秋／彰化報導〕彰化縣南郭國小前校長陳建東，因在縣府的書本採購案中收受廠商二百九十三萬元的回扣，遭檢方提起公訴，全案經過彰化地院一年審理，法官認為其罪證確鑿，依貪污罪判處陳建東有期徒刑十六年，全案仍可上訴。

判決書指出，南郭國小受縣府委託辦理「一○二年充實公立幼兒園圖書設備採購案」，由縣府彙整縣內各幼兒園推薦的採購書目，再由南郭國小辦理專家評選三百本書目做總採購，預算為二千四百七十五萬元。而時任南郭國小校長的陳建東（五十四歲）告知書商好友鄭文誌此為內部招標，透過鄭文誌找到有意承攬此採購案的書商王道騰，約定回扣金額為十五％，由王出面找來四家陪榜比價的書商，最後由王道騰得標，得標金額為一千九百五十二萬餘元。

事後，陳建東多次向鄭文誌收取十萬元至三十萬元不等的現金，賄款總額為二百九十二萬八千一百七十三元，王道騰再多加一千八百二十七元湊成整數，總共給陳建東二百九十三萬元。法官審理時，擔任掮客和白手套的書商鄭文誌認罪，並將如何找書商來圍標、如何送錢以及交錢地點、次數、金額等，皆清楚交待，但陳建東否認收取回扣，辯稱不能單憑鄭文誌等人的說詞，就認定他有拿回扣，而法官根據檢方清查王道騰所持有的帳冊，發現其付給鄭文誌的賄款數額，均與鄭文誌所說相符，而學校承辦採購業務的人員，也確定得標者為陳建東所勾選。

南郭國小前校長陳建東可上訴

法官認為，陳建東利用校長身分，主動聯絡廠商圍標而收取回扣，破壞公務體系及政府採購法維護公平競爭之運行，犯罪情節非輕，重判他有期徒刑十六年。

對於此案，彰化縣政府教育處長鄧進權表示，陳建東已在一○四年八月一日退休，但縣府已於今年三月將他移送公務員懲戒委員會進行審理，按照公務員懲戒法相關規定，退休公務員仍可受懲戒處分的約束，未來全案若定讞，縣府會依照公懲會裁定結果處理。而記者昨天多次撥打陳建東的聯絡電話，但均無人回應。