〈中部〉彰縣每人發2千敬老金 明年擬給3千

2017-10-07

〔記者張聰秋、張協昇／連線報導〕重陽節將到來，但每個縣市因財政情況不同，所發出的敬老禮金金額也不一樣。以彰化縣來說，今年發放六十五歲以上長者每人二千元重陽敬老禮金，共十九萬二千四百八十六人受惠，經費支出約需三億八千四百九十七萬餘元，縣府還有意在明年「加碼」到每人三千元；而南投縣則發給縣內六十五歲以上老人每人禮金一千元，預計發給八萬五千五百四十七名老人，共支出八千五百多萬元敬老禮金。

十月廿八日是重陽節，彰化縣政府將從十月十一日起開始發放今年的重陽敬老禮金，六十五歲以上長者每人二千元，縣府委由各鄉鎮市幫忙發送，預計在重陽節讓符合領取資格的長者，都能收到添福添壽的「紅包」。

農業和傳統製造業為主的彰化縣，人口高齡化逐年明顯，一○四年六十五歲以上長者接近十八萬人，去年接近十九萬人，今年已超過十九萬人，明年可望突破廿萬人口大關。縣長魏明谷競選提出敬老禮金三千元，上任後因財源考量，政見未兌現惹議，明年就是縣長大選了，縣府社會處著手規劃兌現魏明谷的競選承諾，提高敬老禮金額度每人三千元。

社會處長黃淑娟表示，因經費還有財源考量，社會處著手編列預算，明年加碼敬老禮金能否兌現，要尊重議會審議預算的結果，要視政策能否獲得議員支持。

投縣65至99歲 每人一千

而在南投縣方面，將發給縣內六十五歲至九十九歲老人每人禮金一千元，百歲以上人瑞，每人禮金一萬元，預計發給八萬五千五百四十七名老人，總共八千五百五十四萬元敬老禮金，民眾若對於發放作業、時程有疑問，可洽各鄉鎮市公所社會或民政課詢問。