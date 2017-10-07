〈中部〉燈籠師有愛 捐山地巡迴醫療救護車

2017-10-07

張進明感念當年接生孩子情

〔記者陳鳳麗／埔里報導〕十三歲就外出做學徒，製作北港朝天宮等寺廟手工燈籠的業者張進明，與妻子積攢了一些存款，買了總價二百多萬元的山地巡迴醫療救護車，昨日帶著全家將車子捐給埔里基督教醫院，讓院方繼續做山地醫療，救助更多山區偏鄉民眾，他說，愛心是不分宗教，全家都很支持這麼做。

在國姓鄉出生、長大的張進明，九二一地震後因房子倒塌，才搬到台中居住，從事手工燈籠製作的他，這幾年事業穩定，手邊也積攢了一點存款，一直希望能捐出來幫助更多的人，幾經詢問，決定和太太合力購買一部山地巡迴醫療救護車，給長年做山地醫療的埔基醫院。

配置急救設備、適合行駛山區道路的該部救護車，昨日開到了埔基醫院，張進明和妻子林寶花，帶著八十三歲的老母親張劉鳳嬌，以及三十九年前和三十六年前在埔基醫院出生的女兒張嘉容和兒子張富成，開心參加捐贈儀式，埔基醫院院長陳恒常代表接受，也致贈感謝狀給張氏夫婦。

捐埔基盼救助更多偏鄉民眾

陳恒常說，醫院一直在偏鄉和山地做醫療服務，原來的救護車老舊到了報廢年限，有了這部新的山地巡迴醫療救護車，就能做更立即的救治工作。張家雖不是基督徒但肯定埔基的山地醫療，化小愛為大愛，讓人感佩。

張進明則表示，自己的兒女是在埔基出生，嬸嬸生病也在埔基醫院住過院，對埔基也有一份特別的感情，此外，包括國姓在內很多偏鄉和山區的醫療資源很少，願意長期做這份工作的醫療人員讓人感動，這部車希望能對山地醫療有更多助力。

據了解，這部山地巡迴醫療救護車，總價二百廿萬元，除適合山地行駛外，在車體外就有外接充電設備，在山區萬一車子沒有電可外接充電，否則山區根本無法道路救援。