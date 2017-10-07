〈中部〉流浪30餘年 城隍廟2尪仔「回嘉」

2017-10-07

〔記者丁偉杰／嘉市報導〕國定古蹟嘉義城隍廟民國六十九年擴建時，廟內由林添木、陳專友兩位交趾陶藝師「拚場」創作的多尊「廟尪仔」作品流落民間，輾轉由祥太文化館長王福源醫師收藏，昨日王醫師將其中「南北斗星君對弈」、「渭水聘賢」兩組作品送回城隍廟展出，讓大家欣賞經歷卅多年後，再度回到城隍廟的交趾陶作品。

嘉義為台灣交趾陶發源地，嘉義城隍廟曾經多次修繕擴建，廟宇建築、繪畫及交趾陶等均具特色；林添木是交趾陶大師葉王的再傳弟子，陳專友則是洪坤福系統的弟子。

城隍廟總幹事葛永樂說，走入廟的右邊為陳專友所作交趾陶，左邊為林添木所作交趾陶，兩人作品不同之處在於人偶的眉眼鼻等臉部特色，陳專友用畫筆描繪，林添木是立體黏貼；在匾額「至誠先知」下的拚場交趾陶，即為林、陳各完成一半，為罕見的技藝拚場之作。

王福源說，他從小就很喜愛交趾陶，民國八十年，他從大林鎮一位簡姓銀樓店家手中購得城隍廟流落民間的「廟尪仔」作品共卅六尊，當時賣掉二張股票花了約二百萬元，這些「廟尪仔」收藏在祥太文化館展示。這次配合嘉義市文化局推廣交趾陶工藝，首度將館藏陳專友創作的「南北斗星君對弈」、疑為林、陳一同創作的「渭水聘賢」借展至城隍廟。

今下午2點 來聽「交趾陶塑鑑賞」講座

策展人南華大學藝術學院視覺與媒體藝術學系專任老師江美英說，嘉義城隍廟創建於公元一七一五年，在一九三六至一九三八年間整修時，找來林添木、陳專友拚場，兩組展出的作品細膩傳神，別具意義。「來看『廟尪仔』鬥場」展期至十二月三日，今天下午二點由王福源主講「交趾陶塑鑑賞」講座。