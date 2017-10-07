〈中部〉克服保鮮 莿桐6噸香蕉首賣杜拜

2017-10-07

〔記者詹士弘／雲林報導〕台灣香蕉外銷開啟新頁，昨天六噸香蕉裝上貨櫃，將外銷中東杜拜。農委會副主委陳吉仲表示，香蕉外銷中東牽涉到許多技術，光靠農民單打獨鬥絕對無法外銷，政府用實際行動協助農民把香蕉賣出去。

台農發公司、香蕉研究所與雲林縣莿桐鄉果菜生產合作社合作，克服長途運輸保存技術問題，創全台首例，將香蕉外銷中東杜拜，外銷香蕉收購價格高出市價一倍。

台農發行銷企畫經理張皓鈞表示，台灣香蕉外銷多以日本市場為主，此次首度外銷中東，數量六噸，結合香蕉研究所長途保鮮技術，希望克服從台灣船運到中東廿天航期的保鮮問題，目前中東香蕉主要來自越南、菲律賓，希望高品質的台蕉能打入中東市場。

張皓鈞表示，為了讓香蕉維持廿天以上的高品質，包裝媒材必須特殊處理，雲林縣莿桐鄉的香蕉品質極佳，成熟時果皮呈現耀眼的金黃色，幾無斑點，中東國家最喜歡金黃色，如能順利保鮮，台蕉應可受到中東市場青睞。

莿桐鄉果菜生產合作社理事主席蘇明利表示，他設有外銷供應果園、產銷履歷及採期管理，每年穩定外銷日本市場，希望此次能成功打進中東市場，為台蕉銷路找到新的出口。

張皓鈞表示，有了農委會的輔導，以及台農發公司的協助，農民不用擔心農作物賣不出去，只要全心全力種出最好的農作物，「如何賣」就交給台農發處理。