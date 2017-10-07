〈中部〉花都藝術季 逾200場藝文饗宴

2017-10-07

〔記者蔡淑媛／台中報導〕台中花都藝術季以「台中的故事」為主題，十五日起跑，由國立台灣交響樂團、九天民俗技藝團打造新創好劇，邀請在地及國內外優質團隊，在全市五十處展演場地帶來超過兩百場藝文饗宴，並舉辦抽獎活動，市長林佳龍昨提前為活動開鑼宣傳。

台中花都藝術季邁入第三屆，為期兩個半月，活動涵蓋音樂、舞蹈、戲劇、兒童劇、展覽、裝置藝術及踩街遊行等，參演團隊包括美國無人聲伴奏天團Metro Vocal Group、國台交、相聲瓦舍、采風樂坊、九天民俗技藝團等演藝團體，豐富多元。

今年開幕劇《NTSO臻愛百年開幕音樂劇—回家》十月二十一、二十二日在台中國家歌劇院演出，以張達京開墾台中的故事為基礎，由國台交與台灣師大音樂劇中心製作，邀請音樂人林強以文化局長王志誠詩作《百年城》譜寫主題曲，王柏森、秀蘭瑪雅、羅美玲主演。

九天民俗技藝團也編寫新劇《大肚王朝King of Middag》十一月同樣在歌劇院首演，透過文史調查及圖像重塑，講述大肚山大肚王跨部落治理的故事，全劇結合鼓樂與舞蹈，並搭配多媒體投影，展演台灣官方粉絲專頁推出好禮大放送，即日起在專頁按讚、分享並留言，可參加iPhone8抽獎；在兩廳院購票系統購買花都專區票券，上網登錄並分享，有機會抽中一泊二食住宿券等好禮；另不定時推出花都小學堂，答對可抽演出票券等獎品。