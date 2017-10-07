〈中部〉台中國家歌劇院國慶戶外場 高空人體特技秀

2017-10-07

週年慶強檔大戲 女武神11日起登場

〔記者蔡淑媛／台中報導〕台中國家歌劇院週年慶強檔大戲華格納第二部曲《女武神》，十一日起推出三場，挑戰五小時演出，出動六架巨型機械手臂讓女武神如騎神駒在高空飛行演唱，烈焰氣勢更甚去年開幕戲，而雙十節當天也在廣場上演重頭戲《神行人間》高空人體極限特技，為首次歌劇院結合歌劇與特技戶外演出，將演員懸吊高度達十二公尺的人肉網，並結合噴水池表演，令人震撼，為國慶獻禮。

國家歌劇院去年開幕演出華格納《尼貝龍指環》系列四部曲第一部萊茵黃金，獲廣大回響，今年雙十節當天，歌劇院邀請在巴塞隆納奧運展現高超特技的西班牙拉夫拉前衛劇團，與台中戊己劇場、特技空間團隊合作，改編萊茵黃金橋段，演出《神行人間》。

雙十節當晚七點、八點半 免費欣賞特技

《神行人間》讓觀眾近距離欣賞免費特技表演，同為《女武神》的導演帕德利薩指出，特技人員將懸吊在噴水池高空上方形成十二層的高空人肉網，結合舞蹈、特技變幻隊形，並運用歌劇院涵洞建築與噴水池量身打造精彩演出，猶如太空人漫步在宇宙。

歌劇院藝術總監王文儀強調，這是歌劇院首次大型戶外特技表演，融合歌劇、特技與噴水池，「涵洞如天使所在、水起洗滌人心！」於雙十節當晚七點、八點半各演出半小時。

華格納《尼貝龍指環》系列第二部《女武神》由國際指揮大師呂紹嘉領軍國家交響樂團（ＮＳＯ）以及西班牙拉夫拉前衛劇團共同演出。