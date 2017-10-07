〈中部〉尿布溼了會嗶嗶 奪國際發明鉑金獎

2017-10-07

大葉劉桂萍、陳琨霖獲殊榮

〔記者顏宏駿／彰化報導〕大葉大學參加「二○一七台北國際發明暨技術交易展」，榮獲不少佳績，其中材料科學與工程學系副教授李弘彬指導醫療器材設計與材料學士學位學程大四生劉桂萍、碩士生陳琨霖，將「水解電能」的概念運用在尿布上，只要尿布溼了，就提醒看護人員要更換，此一發明獲得該項比賽最高榮譽鉑金獎的殊榮。

李弘彬指出，「運用水電池之尿布」採用「水起電生」的概念，設計了正負電極結構，以人體的尿液當電解液，只要一有尿液即能產生電能，再透過無線傳輸系統發送嗶嗶聲，通知、提醒看護人員更換尿布。他說，這項發明適用嬰兒、老年人、長期臥床病人，製程也可自動化大量生產。

參與研究的學生劉桂萍說，她的奶奶在過世前因糖尿病截肢，長期臥床住院，因而有尿布疹，她從大二開始發想如何透過尿布設計改善病人不適，歷時兩年、反覆改良，才讓尿布變得輕薄柔軟。目前「運用水電池之尿布」也跟彰基申請臨床試驗，正在進行中。

此外，該校生物產業科技學系教授徐泰浩，帶領博士生林煜庭研發的「促進液態培養雲芝胞外多醣肽與胞內多醣肽之培養基組合及其生產方法」獲得金牌，徐泰浩指出，雲芝具有降血糖、免疫調節、抗腫瘤等藥用價值，以及保濕、抗氧化的特性，可用來開發藥品、保健食品或美妝保養品。