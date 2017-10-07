〈中部〉水情告急 集集攔河堰16日起減供

2017-10-07

每日供水降至55CMS

〔記者劉濱銓／南投報導〕今年暑假颱風頻仍，但卻鮮少侵台，以致水情告急，昨水利署中區水資源局（簡稱中水局），特別召開水情調度會議，會後決議集集攔河堰在本月十六日起，每天供水從六十CMS（每秒立方公尺）降至五十五CMS，藉此調節用水，確保明年民生與一期稻作供水無虞。

今年自梅雨季帶來的暴雨過後，暑假期間雖有颱風報到，但卻沒有帶來足夠雨量，南投山區各集水區紛紛喊渴，雖日前中秋節有短暫下雨，但乾涸的大地卻一下子就把雨水吸光，水庫依舊沒進帳。

確保明年一期稻無虞

中水局表示，近來已展開抗旱行動，本月集集攔河堰供應下游用水，已從上月每日六十五CMS降至六十CMS，而因應彰雲地區二期稻作抽穗期，本月上半月仍維持不變，但自本月十六日至月底，供水則降至五十五CMS，藉由減少供水，確保明年一期稻作供水無虞。

集集攔河堰指出，由於今年降雨和水庫蓄水都比去年減少，預估後續降雨機率也不大，才需未雨綢繆，及早調節與節約用水。

現階段攔河堰每天供水六十CMS，其中四十CMS是濁水溪天然入流，上游水庫則是廿CMS，目前上游霧社蓄水三千多萬噸，日月潭水庫一億一千多萬噸，蓄水率分別為七成與八成五，及早調節供水應可降低供水壓力。

管理霧社、日月潭水庫的台電則表示，就目前水庫蓄水與去年同期相較，約減少二千萬噸，加上濁水溪本流減少，水情確實比去年嚴峻，但他們會配合水情調度結果，滾動檢討供水。

台電也說，目前日月潭水庫仍處於高水位，每天上游仍注入七CMS，配合抽蓄發電，每天的水位落差約在七四七至七四五‧五公尺徘徊，對潭區觀光、發電、供水仍屬正常，未來會密切注意水情動態，並呼籲民眾節約用水，以度過乾旱枯水期。