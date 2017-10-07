〈中部〉新肥料害死水稻？專家：疑染胡蔴葉枯病

2017-10-07

施台肥43號隔天 根部變黑

〔記者黃淑莉／雲林報導〕二崙鄉多位稻農施用台肥公司生產的「台肥四十三號有機質複合肥料」後，出現水稻枯死情況，農民質疑肥料有問題，農政單位及農民昨天會勘，農委會副主委陳吉仲指示農業改良場協助農民找出原因、解決，降低農民損失。

二崙鄉民代表楊創民指出，他到田間查看病況，發現真的很嚴重，質疑是台肥的肥料出問題，農委會、台南農業改良場、台肥公司昨與農民一同會勘。

廖澌信等多位稻農指出，水稻進入孕穗期前最後一次施肥，以前都使用舊的台肥四十三號，因停產，第一次使用新款台肥四十三號有機質複合肥料，沒想到施肥後隔天發現稻作枯死、葉片乾枯、根也變黑，且愈來愈嚴重，種稻數十年從沒發生這種情況。

若肥料肇禍 台肥：會負責

台南農業改良場嘉義分場主任羅正宗表示，從受損稻作外觀研判應是感染沙質地常見的「胡蔴葉枯病」，根部有根瘤造成萎縮，懷疑土壤可能有腺蟲，至於是否與肥料有關？外觀並無法確定，還要進一步檢測、觀察。

楊創民及與會農民強調，在施用台肥四十三號有機質複合肥前，稻作生長情況很好，希望農委會專家協助找出原因。雲林縣府農業處指出，並未接到其他地方通報有類似情況，會密切注意及協助釐清原因。

台肥推廣股組長劉財興指出，台肥的肥料銷售全台，有問題不會只有局部，若是因為使用台肥肥料導致農民損失的話，台肥也會負起應負的責任。