〈中部〉森林公園再升級 民雄打造綠肺之心

2017-10-07

嘉縣民雄之森核定納入「前瞻」

〔記者蔡宗勳／民雄報導〕前瞻計畫中的「城鎮之心」工程計畫，嘉義縣提報「民雄之森」已獲中央核定，民雄鄉長何嘉恒表示，民雄是嘉義縣人口最多的鄉鎮，但公園綠地不足、設施也匱乏，有了前瞻加持，都市森林休憩功能總算可以再升級，是鄉親之福。

縣府綜合規劃處縣政發展科科長鄭志忠指出，「民雄之森」主要工程有四大項，包括森林公園環境重塑、運動公園暨民雄國中綠色運動扣環、早安公園地景再造、福樂閒置營區生態友善公園，總工程經費核定兩億四千萬元，其中整體規劃與工程細部設計費補助一千七百多萬元，預計十月中旬可以確認，如果一切順利，希望能趕在年底前完成整體規劃與工程細部設計發包，明年底次第推動各項工程。

總經費2.4億 面積30餘公頃

其中暫定經費一點五億元的森林公園環境重塑，除目前占地廣達十八點二六公頃的森林公園，還擴充到一旁八公頃的鄉有地，並將隔著台一省道相望的嘉義縣表演藝術中心（七公頃）納入，兩大基地再以景觀跨橋相連，廣達三十多公頃的森林綠地，將成為民雄綠肺之心。

休憩空間可滿足鄉親需求

何嘉恒指出，民雄人口七萬一千餘人，全縣最多，也是全國人口第三名的「鄉」，轄內有中正、嘉義與吳鳳三所大學，可說人文薈萃，可惜現有公園綠地與人口不成比例，未來有了「民雄之森」前瞻的加持，建設大躍進，全部完工之後，休憩空間可以滿足鄉親的需求。

民雄鄉代會主席周榮茂也強調，很高興位於福樂地區、占地九點七公頃的閒置營就要活化再利用了，屆時打造成生態友善公園，鄉親可以就近休憩，生活品質跟著大大提昇。