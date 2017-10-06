〈南部〉巴克禮博士逝世83年 學校企業追思

2017-10-06

〔記者王俊忠／台南報導〕對台灣、台南有重大貢獻的蘇格蘭巴克禮博士，於一九三五年十月五日辭世。昨天，巴克禮紀念公園永續經營協會結合相關教會學校、企業在巴克禮長眠的台南基督教墓園舉行追思會。代市長李孟諺代表獻花追念、感懷他於一八九五年日軍包圍台南城時冒生命危險與日軍將領談判的勇氣，確保台南市民安全。

巴克禮博士（一八四九至一九三五年）由蘇格蘭來台服事宣教，台南巴克禮公園即以紀念他為名，昨天是他逝世八十三年紀念日，李孟諺與巴克禮公園協會、台南企業文藝基金會、聚珍台灣、誠美社會企業與台南神學院、教會公報社、新樓醫院、長榮大學、長榮女中、長榮中學等單位代表、學生在巴克禮墓前獻唱詩歌、獻花。

李孟諺指出，巴克禮原是位科學家博士、卻放棄科學研究與舒適生活來到台灣奉獻長達六十年，他在台灣推廣教育、引進印刷術，啟迪民智。一八九五年甲午戰爭後台澎割讓給日本，爭取獨立的劉永福軍隊最後棄台南而去、使台南陷入混亂，在城外日軍包圍即將砲擊之際，巴克禮接受士紳、居民的懇求，涉險到日軍營區談判，隔天日軍和平入城。一九三五年十月五日，他因腦溢血辭世。

南企文藝基金會表示，十月二十日將舉行第二屆「台南和平紀念．重演消逝記憶」活動，以「和平與勇氣」為主軸舉辦「那一夜．星光開講」、「走過從前．樹林影展」、「原動力藝術展—小山豬郊遊巴克禮公園」系列活動；同日晚間在巴克禮公園舉行台南和平紀念日遊行，紀念巴克禮大愛無懼、和平與勇氣的精神。