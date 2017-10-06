〈南部〉荷、蓮擾棲地 官田水雉園區募志工清理

2017-10-06

〔記者楊金城／官田報導〕荷花、四季觀音蓮、菱角長得很像，但水雉喜歡菱角，荷花、觀音蓮可不是水雉的菜，不適合水雉棲地。官田水雉教育園區內荷花、觀音蓮繁殖過剩，不利水雉繁殖，清除工作很困擾。為何清理？如何清理？生態知識就是一項大學問。

水雉棲地水域 約十二公頃

水雉園區有十五公頃，水雉棲地的水域約十二公頃，園區主任李文珍說，因園區是一個人工濕地，才要不斷地人為經營與管理，透過人力清除強勢的荷花與觀音蓮，才能維持水雉棲地的成長。

許多遊客看到園區內長滿荷花、觀音蓮、芡實、菱角，以為水雉棲地營造很好，其實不知荷花、觀音蓮、芡實繁殖過剩，會影響水雉繁殖和棲地水生植物分布的多樣性配置，因此不得不進行人工清除，但受限於園區人力有限，雇工更花錢，今年向大學校院發出志工召集，希望募集大學生志工前來幫忙清理工作。

水雉生態教育園區成立至今第十八年，當年以水雉復育為目標，因無案例可循，水雉復育團隊曾遠赴斯里蘭卡與泰國觀察水雉的天然環境，才以生物多樣性的環境去佈置水生植物，十多年後才發現部分植物太強勢。

李文珍說，水雉的棲地偏好浮葉性植物如菱角、芡實、睡蓮，葉片貼在水面，有利水雉覓食、行走、築巢，菱角葉因常有很多昆蟲與水中生物，芡實則有螺，花還可以吸引昆蟲，都是水雉喜歡住的「帝寶」，萬不得已才會住荷花、觀音蓮的「貧民窟」。

荷花、觀音蓮 影響水雉活動空間

荷花、觀音蓮因突出水面，對水雉的生存沒有幫助，又會佔據相當面積的棲地，影響水雉的活動空間，必須清除，芡實過多也要清除部分。九年前，水雉繁殖數量最低，就是因棲地環境大都被這些水生植物佔滿所致。

園區今年十月在水雉繁殖期後，將召集志工進行清理工作。李文珍說，園區清理工作正好提供體認人與環境和諧共存的最好範例，也讓參與志工了解為何園區一直推動友善耕種菱角，給水雉一個安全的家的意義。