〈南部〉國術館售偽藥 被抓照樣賣

2017-10-06

〔記者陳文嬋、方志賢、吳亮儀／綜合報導〕高市蔡姓老翁經營「清正國術館」二十五年，因販售偽藥被檢方緩起訴一年，今年六月才期滿，不料又販售相同偽藥誆騙民眾能舒筋活血、治療痠痛，造成民眾服用後水腫、抽筋，保七總隊查扣七千多顆偽藥膠囊，驗出每顆膠囊含有四種西藥成分，以蔡翁月入四萬元計算，預估二十五年來獲利千萬元。

保七總隊今年初接獲民眾檢舉，他原本身體痠痛求助該國術館，服用後出現水腫、抽筋症狀，警方一度裝病上門探訪，蔡翁也開立偽藥供服用，歷經半年監控、蒐證，九月二十七日會同食藥署前往查緝，當場查獲蔡翁替陳姓男子實施觸診等醫療行為，並開立偽藥膠囊供其服用。

檢警表示，七十歲蔡翁見警登門沒在怕，神色自若很淡定，由於現場還有兩名民眾，他要求先幫兩人推拿，再配合調查，現場查扣七千多顆偽藥膠囊，驗出含有類固醇、利尿劑、胃藥、止痛抗發炎等四種西藥成分，服用過量會傷害肝腎功能，另帶回二十多罐藥膏送驗。

檢警問他為何再犯？他竟裝無辜表示，因缺錢花用，才會鋌而走險再犯，供稱每次每人收費五百至六百元，偽藥膠囊進貨成本一顆一元，以每顆十元價格販賣，月收入四、五萬元，卻不願供出偽藥來源，警訊後依藥事法及醫師法送辦，檢方諭令十萬元交保，將深入追查偽藥來源。

  • 高市衛生局配合保七總隊前往彌陀區一家國術館查獲未具醫師執照的蔡姓負責人，卻為民眾看病並開立偽藥。（記者方志賢翻攝）

    高市衛生局配合保七總隊前往彌陀區一家國術館查獲未具醫師執照的蔡姓負責人，卻為民眾看病並開立偽藥。（記者方志賢翻攝）

  • 保七總隊查扣七千顆偽藥膠囊，另有數十罐藥膏成分待驗。（記者陳文嬋翻攝）

    保七總隊查扣七千顆偽藥膠囊，另有數十罐藥膏成分待驗。（記者陳文嬋翻攝）