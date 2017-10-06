〈南部〉國術館售偽藥 被抓照樣賣

2017-10-06

〔記者陳文嬋、方志賢、吳亮儀／綜合報導〕高市蔡姓老翁經營「清正國術館」二十五年，因販售偽藥被檢方緩起訴一年，今年六月才期滿，不料又販售相同偽藥誆騙民眾能舒筋活血、治療痠痛，造成民眾服用後水腫、抽筋，保七總隊查扣七千多顆偽藥膠囊，驗出每顆膠囊含有四種西藥成分，以蔡翁月入四萬元計算，預估二十五年來獲利千萬元。

保七總隊今年初接獲民眾檢舉，他原本身體痠痛求助該國術館，服用後出現水腫、抽筋症狀，警方一度裝病上門探訪，蔡翁也開立偽藥供服用，歷經半年監控、蒐證，九月二十七日會同食藥署前往查緝，當場查獲蔡翁替陳姓男子實施觸診等醫療行為，並開立偽藥膠囊供其服用。

檢警表示，七十歲蔡翁見警登門沒在怕，神色自若很淡定，由於現場還有兩名民眾，他要求先幫兩人推拿，再配合調查，現場查扣七千多顆偽藥膠囊，驗出含有類固醇、利尿劑、胃藥、止痛抗發炎等四種西藥成分，服用過量會傷害肝腎功能，另帶回二十多罐藥膏送驗。

檢警問他為何再犯？他竟裝無辜表示，因缺錢花用，才會鋌而走險再犯，供稱每次每人收費五百至六百元，偽藥膠囊進貨成本一顆一元，以每顆十元價格販賣，月收入四、五萬元，卻不願供出偽藥來源，警訊後依藥事法及醫師法送辦，檢方諭令十萬元交保，將深入追查偽藥來源。