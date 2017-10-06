〈南部〉雙十連假去哪兒 4路線好好玩

2017-10-06

〔記者葛祐豪／高雄報導〕雙十假期四天連假何處去？高雄市觀光局推薦「愛上水高雄WeCan樂游遊」、鳥松濕地等兩種不同型態的遊程。

水陸沁涼半日遊程 觀光局推薦

秋老虎發威，十月份天氣還是熱爆，高雄市觀光局推出「愛上水高雄WeCan樂游遊」，十月七至十日連假期間，在蓮池潭、旗津等地有「水上彈跳入舊城」、「蓮潭滑水同樂趣」、「露戰旗津伴浪花」、「愛在鹽埕深感動」等四條水陸沁涼半日遊程。

高雄市觀光局長曾姿雯指出，活動內容有最新引進的水上彈跳、刺激瘋狂的纜繩滑水、適合親子的立式划槳、獨木舟，及初階水域玩家喜愛的腳踏式立式划槳、風浪板等。

曾姿雯強調，一般水域體驗至少得花費一千元，為讓更多民眾親近水高雄，推出雙十連假限定優惠價三九九元起，可至官網（http://pkchiu.com/wk）報名。

此外，隨東北季風轉強，又見候鳥南飛，鳥松濕地的候鳥季也揭開序幕！觀光局歡迎遊客利用雙十連假，帶著望遠鏡，走進濕地聽聽鳥鳴聲，一同賞鳥趣。

曾姿雯推薦「金澄雙湖質感生態遊」，全程約十二公里，遊客可到鳥松濕地賞鳥，騎單車漫遊澄清湖，再到重新整修後的金獅湖蝴蝶園走走，體驗文創課程，沿途還能尋找在地美食，是適合闔家大小的知性生態之旅。

風景區易壅塞 將實施交管

〔記者黃建華／高雄報導〕國慶連續假期週末到來，高雄市壽山風景區、佛光山、旗津等地將實施交管，交通大隊昨建議連假期間觀光景點車多易壅塞，建議搭乘公共運輸工具前往。

想了解即時路況，請利用警廣（FM93.1）、高雄市即時交通網、手機APP高雄任我行、道路資訊可變標誌（CMS）、省道即時交通資訊網等查詢。

高市各觀光景點彈性交通管制措施如下：

一、壽山風景區（壽山動物園）：興隆路彈性實施單行動線管制，鼓山路南往北禁止左轉興隆路，車輛由興隆路進入，萬壽路駛出。連假期間動物園周邊道路車多壅塞，前往動物園，民眾可搭乘捷運至橘線O2鹽埕埔站轉搭56路公車進出壽山風景區。

二、佛光山：警方將視車流狀況彈性實施禁止車輛迴轉管制，以加快台29線主線車流紓解效率。台29線北往南車輛請順向進入停放問道堂停車場、台29線南往北車輛請停放於高灘地停車場，由佛陀紀念館前右轉進入，離場時請遵循現場標誌由低水護岸便道往北駛離。

三、旗津地區：連假期間將視旗津地區交通狀況分三階段實施彈性交通管制，請民眾多加配合。另廟前路每日十時至二十一時實施行人徒步區。旗津地區車多壅塞，建議民眾至新光碼頭搭乘渡輪前往，或搭乘捷運至紅線R4A草衙站轉乘紅9路公車前往。