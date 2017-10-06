〈南部〉電動共享汽車、無人小巴 開放試乘囉

2017-10-06

〔記者葛祐豪／高雄報導〕配合生態交通全球盛典在高雄舉行，電動共享汽車、無人駕駛小巴即日起均開放免費試乘，民眾驚豔連連。

高雄電動汽車共享系統Kdrive公司，首度推出最新款酷炫電動車納智捷S3試駕，即日起至十月十日、每天上午十點至下午四點，民眾可前往駁二B4倉庫，參觀系統靜態展示，深入了解這套系統。

生態交通盛典活動 民眾驚豔連連

廠商也在西子灣捷運二號出口斜對面的示範租賃站，開放民眾試駕體驗，只要攜帶身分證及駕照，即有服務人員帶領民眾加入會員及APP操作教學。加入會員填問卷還可獲得租車優惠，可用於正式租車時折抵租金一百元。

試駕的陳先生說：「車子開起來很平順」，他認為電動汽車共享系統可減少碳排放、省去找車位的麻煩，值得推廣。

交通局表示，高雄市電動汽車共享系統預計明年五月前，先設置十個站點，以捷運站、百貨公司、醫院周邊為主。兩年內設立五十個租賃站，提供至少八十四輛電動車甲租乙還服務，費率暫定每半小時一五○元。

此外，全台首次引進的智慧無人駕駛小巴，昨起至十月十日、每天上午八點半至十一點半、下午一點半至四點半，於駁二B4倉庫前及捷運西子灣站，首度開放民眾領取號碼牌試乘，雙向對開，平均每十分鐘一班車。

昨一早就有不少民眾排隊，坐上車後直呼「很新鮮」、「相當驚豔」。不過，目前國內尚未針對無人駕駛車輛做出規範，無人駕駛小巴領不到牌照，只能在封閉場域運行，不能上一般道路，高市府呼籲中央儘速修法。