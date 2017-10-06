〈南部〉台東17處免費飲水站 被疑濾心未定期換

2017-10-06

戶外維護紀錄表 字跡褪色

〔記者王秀亭／台東報導〕台東縣三大公路沿線有十七處免費飲水站，提供民眾使用，以降低寶特瓶使用量，卻有民眾發現，飲水站維護紀錄表上的濾心更換日期停留在一○五年三月，水質令人憂心，對此台東縣政府觀光旅遊處表示，每半年請廠商更換濾心，民眾可安心使用。

為鼓勵遊客帶著水壺到台東旅行，縣府、公益平台文化基金會及美商3M台灣子公司合作，九十九年間在東海岸、台東森林公園、關山農會米國學校等廿處設置「台東樂活供水站」，相關設備管線由美商3M台灣子公司贊助鋪設，並負責三年維護及更換濾心。

最近一次紀錄是105年3月

供水站迄今已設置七年，有民眾發現，台東縱谷沿線多個供水站的飲用水設備維護紀錄表嚴重損毀，關農米國學校的供水站最後一筆紀錄停留在一○五年三月，筆跡也因日曬雨淋而褪色，讓人不禁懷疑濾心有無定期更換。

關山米國學校表示，供水站設在戶外，多年來更換濾心都未曾知會，他們是看了記錄表才知道有更換濾心，詢問縣府得到每半年更換一次的答案，只是未見人來、紀錄也無更新，讓人憂心。

許多單車騎士停留的瑞豐派出所說，供水站使用率高，曾見更換者來換濾心，每半年換一次，但皆未知會所內員警，更換後的舊濾心會放在供水站下方，所內員警確信完成更換；台東森林公園管理站表示，管理站前的供水站會定期更換，但今年初濾心接水管線損毀，是由管理站自行出資修復。

觀旅處：半年換一次安心用

縣府觀旅處副處長王國政表示，美商3M台灣子公司負責前三年的濾心更換，近四年皆由縣府負責，每半年派員更換，由於是企業贊助，飲水機機體一旦損壞到不堪用，只有報廢一途，目前台東舊車站、酆哥驛站及伽路蘭遊憩區三個站點已取消，還有十七站維持正常供水，至於紀錄表損毀，會再派員定期巡檢。