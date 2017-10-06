〈南部〉不用考照 街頭藝人明年擬改登記制

2017-10-06

市場決定是否可生存

〔記者劉婉君／台南報導〕回歸市場機制，台南市文化局研議，街頭藝人管理明年起改採登記制，只要上網登記即可，不用再考照，但演出仍需符合各申請單位的要求，由市場決定是否可以生存。而為了教育民眾看表演打賞的觀念，即將在十一月廿四至廿六日於水萍塭公園登場的「全國街頭表演大賽」，也將首度設立十元硬幣兌換區，鼓勵觀眾打賞。

藝人潘美辰參加台北市街頭藝人考照落榜，讓街頭藝人考照制度成為熱門話題，而南市街頭藝人考照舉辦迄今將近十年（包括原南縣時期），錄取率高達九成，不過文化局長葉澤山表示，仍曾有報考者質疑「評審只看卅秒就要斷定我有沒有資格？」並不公平，他說，近幾年來每次報考的人都有兩、三百組，不僅有一定的水平，報考的型式也很多，評審委員很難聘請，且因為人數實在太多，評審時間也有限，所以研議回歸市場機制，讓表演者以專業實力取得觀眾的肯定，將街頭藝人認證改採登記制。

南市街頭藝人每上、下半年各辦理一次考照，每三年換證一次，目前約有一千兩百名街頭藝人，手作類占三分之二。葉澤山指出，南市街頭藝人考照主要為鼓勵性質，不是為了考出表演者的水準有多高，而是讓業務單位知道有什麼類別，以利管理，取得其他縣市證照者也可以直接申請換證，因此錄取率較其他縣市高。

葉澤山表示，登記制初步構想為透過網路詳閱注意事項後，在線上填表登記，至於登記表格內容還待規劃。