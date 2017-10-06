〈南部〉清潔隊考扛砂包 六都台南女性最「硬斗」

2017-10-06

〔記者蔡文居／台南報導〕台南市環保局透過扛砂包來招考清潔隊員，市議員林美燕昨天在質疑，在六都中，台南的女性朋友在扛砂包的重量及跑步距離，堪稱六都最遠及最「硬斗」的縣市，導致錄取率低，甚至不到一％，要求環保局改善。

保局長︰下次招考將修正

環保局長林健三答詢說，六都最近有招考清潔隊員的縣市，女性朋友負重及距離都有下修，應允南市會來檢討，下次招考將修正調整。

女生12公斤跑60公尺

南市議會昨天進行環保局及衛生局業務報告及質詢，市議員林美燕表示，環保局招考清潔隊員，參加應試都必須先通過體能測驗，其中的負重項目，市政府規定男生揹負十五公斤、女生十二公斤跑六十公尺，而台北市女性只要八公斤六十公尺，其他像高雄、新北及台中都是十公斤，跑五十至六十公尺不等，只有桃園比台南重，負重十五公斤，但只跑五十公尺，相較之下，台南可說是最「硬斗」的縣市。

她表示，根據環保局一○二年及一○四年的招考資料顯示，一○四年女性報考清潔隊員三六六人，最後僅錄取十人；一○二年則有六百多人報考，結果僅錄取一人，女性錄取率不到一％。

林美燕批評說，這讓性別工作平等淪為空談，要求檢討。她強調，會報考環保局清潔隊員大多是中高齡失業勞工，不少失業婦女為養家活口去報名考試，但體能測驗方式，完全低估男女體能的差異，不少婦女就因此被刷掉。女性朋友細心服務和溝通態度足以勝任清潔隊工作要求，要求環保局應變通規則，以增加女性錄取機會。