〈南部〉台29線大寮段700棵路樹 被修剪成「棍子」

2017-10-06

七河局︰1年後恢復

〔記者洪臣宏／高雄報導〕台廿九線大寮段有條美麗綠廊，但七百餘株黑板樹最近被修剪成光禿禿樹幹，民眾批好醜，第七河川局（簡稱七河局）表示，樹木太高大已威脅行車及供電安全，因而執行矮化工程，估計一年後可恢復綠油油景觀。

養工處︰不敢打包票

高市府養工處則不敢打包票，養工處指出，都市區路樹不會任由生長，矮化是正常程序，但一般都會保留枝條、樹葉供行光合作用，日後才能針對枝條汰弱留強，樹木修剪成只剩樹幹確實不好看，能否存活還得看未來狀況。

民眾憂存活 批好醜

台廿九線大寮區高屏溪沿岸原本有一排高聳路樹，最高有十七、八公尺，約四層樓高，七河局上月中旬展開矮化工程，如今除了大發、萬大工業區一段尚未執行，其餘約三、四公里長路段的樹木都是光禿禿。

民眾批評「好醜」，並質疑危害樹木生命，紛紛向有關單位或民代陳情，希望保留僅存的黑板樹。

七河局局長李宗恩表示，這批黑板樹約卅年前由當時的鄉公所種植，如今長得非常高大，地方屢屢陳情威脅人車安全，且樹木緊鄰電線桿，影響供電，去年、今年都曾發生掉落樹枝打到電線造成斷電，因而與高市府、地方居民協調，決定大刀闊斧進行矮化。

威脅安全 進行矮化

李宗恩指出，溪寮國小圍牆旁黑板樹一年前曾矮化，如今已恢復綠意盎然，因此採地方建議比照辦理，將樹木修剪至離地面四、五公尺高。他說，現在看起來的確不好看，但黑板樹生長速度快，最先砍掉的已發芽，一年後綠廊會重現高屏溪畔。

至於萬大、大發工業區未執行路段，因沿線有高壓電線，台電表示一個月只能停電一次，七河局將擇期施工。民眾說，乾脆將高屏溪畔電線地下化，避免相同事件一再重演。

高市府為落實景觀樹木修剪技術認證制度化，已辦理「景觀樹木修剪教育訓練暨實作認證考試」，養工處表示，未來樹木修剪相關工程從業人員須取得相關考試及格認證才可進行修剪，並規定從業人員認證及回訓機制。