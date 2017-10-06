〈南部〉遊台東杉原海灘將收費 每人40元

2017-10-06

〔記者張存薇／台東報導〕台東縣杉原海邊可以親近海洋、近距離觀察潮間帶生物，是近年來很夯的旅遊景點，縣長黃健庭昨天視察「富山漁業資源保育區改善工程」時宣布，因為遊客多恐衝擊生態，海濱生態木棧道等工程完工後，將委外經營，遊客進入海灘遊玩，全票一人四十元，台東縣民憑證半票優惠。

暑假日逾千人次造訪

台東杉原海域由在地志工於廿年前開始自發巡守、保護海洋，並與台東區漁會、縣府合力推動禁漁十二年，民國九十九縣府公告為「富山漁業資源保育區」，吸引大批遊客暢遊潮間帶步道，體驗以海草饅頭餵魚的樂趣，也可欣賞招潮蟹、寄居蟹等生態，暑假遊客量每天超過千人次，對環境負擔不小，縣府因此推動總量管制計畫，興建海濱步道，並設立海灘統一出入口。

施作步道 年底委外管制

縣長黃健庭昨與相關人員視察海濱生態步道架設及潮間帶步道修繕進度，農業處漁業科長陳文泰說，花東永續發展基金挹注一千三百多萬元，加上縣府自籌七百萬元，施作包括入口廣場、一百九十公尺海濱生態步道、兩百六十五公尺的潮間帶生態步道等，預計年底完工。

黃健庭表示，未來台十一線除安天宮、解說教室兩端步道入口，中間也有三處出入口通往步道，走步道不收費，但統一由生態解說教室前進入海灘，並先接受解說員說明保育做法，一般民眾全票四十元，孩童、老人為半票廿元，台東縣民廿元，預計年底完工委外經營並開始收費。

他說，將徵選民間社團經營，收費用於解說員、環境維護用。