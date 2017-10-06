〈南部〉紀念鐵血教頭 首屆「曾紀恩盃」青少棒開賽

2017-10-06

〔記者邱芷柔／屏東報導〕兄弟象前總教練「教官」曾紀恩生前培育無數棒球好手，更見證棒球成為台灣國球的歷程，為紀念這位國球界的鐵血教頭，屏東縣政府將每年舉辦的「縣長盃棒球賽」更名為「曾紀恩盃全國青少棒賽」，並擴大為全國賽，昨在屏東縣立運動公園棒壘球場開打。

曾紀恩是屏東內埔鄉美和村人，從日治時期接觸棒球，一九四八年代表台灣空軍棒球隊到上海參加第七屆全運會，後來更帶領屏東美和棒球隊奪得十一次世界冠軍，寫下屏東棒球輝煌史。

一九八四年曾紀恩出任兄弟隊創隊總教練，率隊稱霸甲組，兄弟象進入職棒後，續掌兵符兩年，二○○五獲得「二等景星勳章」，是體育界中獲得最高榮譽的棒球人，二○一二年辭世、享壽九十一歲。

第一屆曾紀恩盃全國青少棒賽昨天開打，曾紀恩的兒子曾建宇以父親說過的話勉勵選手，「每個人有不同的天份，也有不同的資源，唯有不斷努力才能增進棒球實力」，希望將父親熱愛棒球的精神傳承下去。

全國19隊比賽4天

縣府指出，今年除屏東在地的恆春、光春、高泰、鶴聲、中正、里港、麟洛國中等七隊，還有高雄市美濃、興仁、忠孝、大仁、橋頭、五福、前金國中，台南市善化、金城、崇明國中，新北市二重國中及桃園市青溪國中等共十九支隊伍參賽，為期四天的賽事至八日止。