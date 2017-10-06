〈台北都會〉《台大生濺血案》高金素梅駁施壓 柯酸：去台大幹嘛

2017-10-06

〔記者沈佩瑤、周彥妤／台北報導〕台大校園濺血事件，校方日前公布正式調查報告，業者幕婕塔公司跟台大借場地時，稱是「 接獲台北市文化局委託辦理音樂節」，打臉台北市長柯文哲的「協辦」說。資深媒體人周玉蔻昨在廣播節目中，痛批台北市長柯文哲在這次事件中謊話連篇。

台大調查報告三日出爐，指立委高金素梅關切後，校方才改弦易轍，同意外借。高金素梅昨早批台北市長柯文哲「講話反覆多變」，自己根本沒施壓空間。柯稍後出席行程受訪，則反問「要不然她去台大幹什麼？」並譏「本來台大要取消，為什麼後來又過？」

而民進黨北市議員王世堅、簡舒培昨接受廣播節目專訪，主持人周玉蔻則點名柯文哲曾多次公開說「北市府沒有疏失」，但其實疏失很多；且根據台大的調查報告，文化局根本就是介入主導。

王世堅也說，郝龍斌八年任內沒有就雙城論壇辦過一場實質活動，反倒是柯文哲上任兩年多，就辦了廿二場之多，痛批柯文哲推卸責任。

此外，周玉蔻還提到，一被發現文化局有給十八萬元預算，柯就推給內政部「放毒」，但根本是柯文哲先去申請；最後台大想要終止這項活動卻遲遲未果，柯文哲竟稱是因為主辦單位怕賠錢，但不是商業活動，哪來的賠錢說。

簡舒培強調，北市府若沒有說清楚，議會絕對不會輕放；柯如果連續這樣子的表現，民進黨真的很難推薦他，真的會拒絕禮讓。