〈台北都會〉南門市場中繼不順利 議員：柯私下喬壞事

2017-10-06

〔記者黃建豪／台北報導〕台北市南門市場改建案一再延宕，前天再傳台北市政府曾評估的元大一品苑豪宅旁空地，不僅鄰近總統官邸有維安疑慮，更遭地主台銀回絕。台北市議員簡舒培昨於市議會進一步指出，柯市府不循正常管道向中央請求協助，只想私下靠關係喬事，才讓原本最適合的場地破局，把市政建設搞成政治事件，還操作成中央要打壓市長柯文哲，真的很可惡。

南門市場預計二○一九年拆除後原地改建，但二七○個市場攤販的臨時安置地點仍無法確定，從華光社區特三、杭州南路遊覽車道、衛生署舊址、羅斯福路設高架市場、仰德大樓停車場、公賣局保六退縮地、AIT舊址、國語日報空地、中正一分局原址、華山草原到一品苑旁空地都破局，至今只剩華光社區特四、特五用地這個唯一選項。

簡舒培指出，原評估一品苑旁空地當作南門市場中繼地點，因地點鄰近總統官邸，市場處想透過她洽詢國安局想法，她也努力幫忙促成；結果柯市府不循正常管道找中央協助，只想找私底下關係。

簡爆料，柯文哲在九月十七日曾要求跟台銀董事長呂桔誠見面，稱他跟呂有關係，對方可能給面子，想私底下喬卻被拒絕。但這麼重要的事情，為什麼不在每週的行政院院會提出；台銀是官股銀行，為什麼不用正式管道提出需求。

產業發展局長林崇傑坦承，確實有打電話給台銀高層，但台銀對空地自有改建計畫，因此拒絕；至於柯文哲和台銀董事長會面，也因時間衝突排不出來。

簡舒培則痛罵：「市長沒和董事長見面，不代表不可行，為什麼都要靠市長的醫病關係才能推建設， 不可行還要黑中央」；簡最後則要求，南門市場改建的中繼地點評估，仍是元大一品苑旁空地最適合，柯市府必須正式請中央幫忙。