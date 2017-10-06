〈台北都會〉「蛋體」漸露雛形 預定11月封頂

2017-10-06

14防災工項 明年8月完成

〔記者蔡亞樺／台北報導〕台北市政府勒令遠雄大巨蛋停工至今已兩年五個月，去年局部復工，原有上百萬處的構件鏽蝕需除鏽，目前除鏽工程持續進行。台北市議會教育委員會昨率市府官員到場考察，了解施工進度。遠雄表示，目前屋頂除鏽完工七成，預定十一月封頂，帷幕牆等十四項防災維護工項明年八月完成，代表「蛋體」雛形漸露。

大巨蛋因被柯市府認定工程有七十九處主要結構與建照圖不符，二○一五年五月廿日勒令停工。遠雄以停工後發生地下水位上升、多處鏽蝕等安全疑慮，向法院聲請停止停工處分，台北高等行政法院以安全為由，核准遠雄針對鏽蝕、水浮力等部分，進場施作十四項防災維護工項。

教委會委員包括國民黨籍議員王鴻薇、厲耿桂芳、秦慧珠及民進黨籍議員王威中昨天前往大巨蛋視察，議員提到，工地狀態比過去好很多，市府近期對遠雄態度轉趨溫和，對大巨蛋案後續處置也很積極，呼籲盡速復工。

負責建造的遠雄協力廠商台灣大林組工務所長今井昌彥說明，蛋體屋頂和帷幕牆目前允許施工範圍，屋頂除鏽進度約七成，除鏽完還要塗裝油漆，加上隔音、隔熱效果，最後裝上鈦板就能完成，預計十一月就能封起蛋頂，但全區維護作業到明年八月完工，除鏽約花四億多元。

建材除鏽 不影響使用年限

厲耿桂芳問，大巨蛋有百萬處構件鏽蝕，除鏽後建材的使用年限是否縮短？今井昌彥強調，除鏽後的構件，可與未鏽蝕的建材達到相同的使用壽命。

王鴻薇質疑，大巨蛋如何完工、何時完工是未知數，柯打壓大巨蛋這麼久，都審環評柯以前反對，現在是私下施壓叫遠雄儘快送件，是不是為了選舉有政治考量。厲耿桂芳表示，希望柯市長放棄選舉操作回歸專業，勿再度拖延都審、環評審查時程，以爭取大巨蛋早日完工。

復工後估18個月可完工

北市體育局補充說明，目前大巨蛋屋頂鈦板進度卅一％，十四項防災工項預計明年八月可全數完工。該局已請遠雄盡速補正，以完成工程進度。遠雄表示，若一切順利，通過建照變更，開始復工，大巨蛋需要十八個月的工期。