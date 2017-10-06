〈台北都會〉柯否認蔡壁如喬蛋 藍綠齊轟說謊

2017-10-06

柯：蔡就是什麼都不懂的女生

〔記者沈佩瑤／台北報導〕大巨蛋傳明年十月完工，護樹團體批柯選舉考量。台北市長柯文哲昨接受專訪時表示，大巨蛋完工沒有時間表，還替市長室主任蔡壁如叫屈，稱蔡就是一個什麼都不懂的女生，如果要私下找遠雄集團董事長趙藤雄「喬蛋」，應該要找財政局長，「不要穿鑿附會到這地步」。對此，藍綠議員皆痛批，柯的發言再次證明他就是在說謊，蔡能當到市長室主任，不可能是簡單人物，更酸言「紙包不住火、也包不住口水」，直呼受夠了柯的發言。

台北市長柯文哲親信、市長室主任蔡壁如，屢被外界質疑「地下市長」干政，六月時赴議場備詢，更鬆口坦承曾與趙藤雄私下會面，且未留下任何紀錄。柯文哲昨接受廣播節目訪談，卻替蔡喊冤指，如果要去跟趙藤雄喬，怎麼會找一個什麼都不懂的女生去，應該找財政局長，只是總要有個送件、打電話聯絡開會時間的人，不要穿鑿附會。

然而國民黨市議員戴錫欽聞訊表示，柯的用詞有貶抑女性意味，發言不恰當，應該更加斟酌字句之外，市府各局處都有自己的定位跟功能，應該要各司其職，不應該根據親疏遠近決定誰來做事。

陳永德：蔡已在議場承認

國民黨市議員陳永德則認為柯的說法，是為了保護蔡壁如。陳永德說，蔡壁如都已經在議場承認，但當時是說「傳達訊息」，柯就是抓住這點，反指外界穿鑿附會，企圖推卸蔡壁如私下「喬蛋」的責任。蔡是柯文哲唯一從台大帶來的人，不可能什麼都不懂。

顏聖冠：柯又說謊人格已受質疑

民進黨市議員顏聖冠痛批，柯的發言再次證明他就是在說謊，以為人家不知道的，他就敢去做，現在大家對柯的人格已有質疑，不太想跟他口水戰。國民黨市議員徐弘庭也坦言「受夠了」，不想再跟著柯兜圈子，已不想再認真檢視柯的言論。

何志偉：蔡不是簡單人物

民進黨市議員何志偉說，柯文哲的邏輯跟反應只會害了身邊的人，造成他的誠信大崩壞，尤其蔡壁如不可能是簡單人物；大家都知道柯會亂講話，但不代表會永遠接受，紙包不住火，也包不住口水，建議柯文哲閉嘴好好做事。

此外，對於外傳大巨蛋可望明年十月完工，護樹團體批評是為了讓柯可以在選舉前剪綵，根本是政治操作。柯在訪談中酸回，會不會去剪綵是個疑問，也不需要他去剪綵，他的態度就是要安全、合法，不能跟以前一樣假裝沒看到。他也直言大巨蛋沒有時間表，就像考試，他（遠雄）不來考試，怎麼知道何時會過，但遠雄要認真準備，因為他一定會公開透明。