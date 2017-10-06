〈台北都會〉新北市府大廳國旗 國徽比例錯誤重做

2017-10-06

〔記者賴筱桐／新北報導〕新北市政府慶祝光輝的十月，在市府大廳懸掛二十四面巨幅國旗，但廠商將國徽的比例印錯，市府發現後立即要求廠商重做，昨天已懸掛正確版本的國旗。

國民黨人士質疑今年國慶活動懸掛國旗數量太少，曾任國民黨主席的朱立倫擴大舉辦新北市的國慶活動，不但有升旗典禮，並在全市道路、橋樑懸掛一萬面國旗，比去年多出四千面，頗有與中央互別苗頭的味道；未料，市府大廳的國旗竟然出錯，有些諷刺。對此，市府發言人、新聞局長張其強說，市府主動發現國徽的比例有誤，立即要求廠商重做更新。

民政局長江俊霆表示，巨幅國旗懸掛在市府大廳後，他發現國徽部分怪怪的，比例似乎不對，原來在國徽的「白日」部分，白色實體圓圈太大，十二道光芒顯得短胖，立即要求廠商更新正確比例的國旗；民政局地方行政科長陳炳仲說，廠商印錯的只有市府大廳的國旗，馬路上懸掛的國旗都沒問題。

新北市政府今年擴大慶祝規模，國慶日當天將以淡海輕軌列車為主題，由消防猛男領軍，參與總統府前的國慶大典花車遊行。

市議會國民黨團書記長黃永昌說，即日起每位黨籍議員服務處提供廿面大型國旗供民眾免費索取；市議員蔡淑君說，十日上午八點在林口區南勢國小操場舉辦升旗典禮，參加者贈送手搖國旗。

國民黨新北市黨部表示，國慶日當天下午一點在國父紀念館舉行「愛國旗、愛國家」國慶大會，包括號召萬人唱國歌、萬人紀念國父及音樂會。