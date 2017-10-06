〈台北都會〉淡水環境藝術節踩街 週六老街登場

2017-10-06

〔記者李雅雯／新北報導〕淡水環境藝術節今年邁入第九年，「藝術踩街」將於七日在淡水老街（中正路）熱鬧登場，淡水警分局將從中午十二點開始實施彈性交通管制，直到晚上八點。而重頭戲「市民環境劇場」將於廿一、廿二日在金色水岸演出《五虎崗奇幻之旅》，由素人演員詮釋「海賊王蔡牽」、「八庄大道公」、「西仔反．馬偕之愛」等三段淡水在地傳奇故事。

當天中午12點 開始進行交管

淡水環境藝術節為淡水區年度盛事，學校、社區、社團皆投入其中，從藝術踩街到市民環境劇場，展現深厚的在地人文力量，凝聚眾人精神的榮耀感。淡水區長巫宗仁表示，今年藝術踩街多了「外國亮點」，歐洲索羅民族舞蹈團、西非打擊樂團、法國歌舞團和其他外國團體獲邀一同玩藝術踩街，讓在地團體有機會和他們教學相長。

市民環境劇場 21、22日演出

市民環境劇場為淡水環境藝術節重頭戲，由在地素人演員擔綱演出為最大特色，八十四歲的阿嬤、波蘭籍台灣女婿等人都是這次的演員班底之一，將於廿一、廿二日晚上七點在金色水岸演出。巫宗仁說，《五虎崗奇幻之旅》述說的是淡水在地傳奇故事，劇本主題不同於去年，但呈現淡水先民精神的主軸不會變。

明下午2點起 車輛禁入老街

藝術踩街於明天下午三點半在淡水老街登場，淡水警分局將從中午十二點開始實施彈性交通管制，直到晚上八點；下午兩點到六點間全面禁止任何形式車輛進入淡水老街，其他時間則開放在地居民車輛進入；淡水老街沿線嚴禁停車。淡水警分局呼籲有意前往與會的民眾搭乘大眾運輸工具，避免塞在車陣中，耽誤了行程。