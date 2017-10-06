〈台北都會〉新北、基隆軍公教加薪 約聘僱、臨時員均納入

2017-10-06

〔記者盧賢秀、翁聿煌／綜合報導〕行政院長賴清德已宣布軍公教人員明年加薪三％，繼新北市之後，基隆市政府昨天決定，包括約聘僱、臨時人員也都加薪三％，已編入明年度的預算，基隆市因此增加二．七億元，中央補助二．○七億元，等市府市務會議通過後送市議會審議。

基隆增2.7億 中央補助2.07億

新北市先前就決定約聘僱、臨時人員都加薪三％，與公務人員沒有差別待遇，但相較於基隆市有中央大幅補助七成六、二．○七億元，新北市因為是直轄市，中央認為財政狀況較佳，新北市調薪所增加的二十億七千五百萬元，必須自籌支應，中央不補助。

基隆市主計處新任處長巫忠信昨天履新，市長林右昌表示，主計、財政和研考處是後勤支援部隊，對於在前線衝鋒陷陣的局處非常重要，有助市政推動。

基隆市一○七年預算即將編列完成，軍公教人員明年加薪三％，前主計處長張鳳圓說，包括公務員、教職員和臨時人員共有八千人加薪，將因此增加二．七億元，中央補助二．○七億元，市府自籌六千三百多萬元。

巫忠信表示，軍公教加薪是全國政策，市府會開源節流來達成任務；財政處長翁利芳說，到九月底止，基隆市長期和短期債務總共八十三億元，債務逐年減少，軍公教加薪所增加的預算，將從整體財政中勻支。

新北市增20.7億 須自籌支應

在新北市部分，市府公務員約有五萬八千二百人，加薪三％需要十九億四千五百萬元；約聘僱約一千五百人，加薪三％需要七千二百萬元；臨時人員約五千三百人，加薪需要五千八百萬元。合計約二十億七千五百萬元。

新北市府：繼續向中央爭取補助

主計處副處長吳美芍說，加薪預算先由各局處人事經費勻支，不足部分再動用第一預備金，從各類員工待遇準備金支用，如果不夠，再經市議會同意先行墊付；市府發言人、新聞局長張其強說，「中央請客、地方買單」對新北市很不公平，會繼續爭取中央補助。

張其強指出，以去年六都每人可獲得的統籌分配稅款來說，新北市約四百萬人，每人只有七千多元，不但是六都最低，更不到台北市的一半，明年軍公教加薪，中央補助又把新北市排除在外，近二十一億元的預算非常龐大，將造成新北市明年度的預算缺口。