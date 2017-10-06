〈台北都會〉柯放話「一定解決」 3年來內湖仍塞

2017-10-06

〔記者黃建豪／台北報導〕台北市內科上班人口高達十五萬人，但多數由外部地區通勤上班，造成內湖交通長年壅塞。台北市長柯文哲上任以來，從調整捷運班距、推早鳥票、快速公車到交通瓶頸點改善，陸續實施多項交通改善方案，甚至提過高承載限制、松山機場遷建等意見，但至今無法有效改善，至於柯市府下一步，除了十月要施工拓寬成功橋外，暫無其他具體方案。

柯文哲上任三年以來，從內湖里長座談會到內科園區座談會，多次聽取地方抱怨內湖交通問題。柯則屢次強調，內科交通問題在於都市計畫失敗，甚至曾於二○一五年十二月放話「不管用什麼方式都要解決」。

交通局綜規股長梁筠翎表示，柯市長上任以來施行的內科交通措施，包含由交通警察大隊加強取締、針對內科交通壅塞的七個瓶頸路口，各別進場改善、二○一六年八月推出短期試辦的文湖線早鳥票價與接駁公車、調整內湖幹線公車與後續將拓寬成功橋。

梁筠翎說，以瓶頸路口改善為例，瑞湖街實施北往南向單行道管制後，車輛旅行時間節省八十五％、舊宗路二段與國道一號砸道口中央分隔島取消，讓旅行時間節省廿五％，其餘也各別節省五％到九％，還有快速公車九五七單月搭乘人次達十一萬、九五五與九五六各達一萬一千人次左右，都可以算是成效。

至於內科仍然塞車情況，如何進一步改善？交通局表示，較大的大規模工程，目前還有成功橋將開工拓寬，預計二○一九年十月才會完工。