〈台北都會〉瑞光公宅動工 內科上班族優先租

2017-10-06

合計389戶 預計109年4月竣工

〔記者周彥妤／台北報導〕台北市內湖區瑞光公宅昨開工動土，將興建地下四層、地上十四層建物，合計三八九戶，預計一○九年四月竣工。市長柯文哲說，為配合內科就業人口居住需求，並減緩通勤人口導致交通壅塞，將優先提供五成以上戶數給內科上班族承租。

瑞光公宅昨上午舉行統包工程開工動土典禮，都發局表示，瑞光公宅位於內科，坐落陽光街與瑞光路交叉口，距離捷運文德站約一公里，基地面積四八七四平方公尺，統包工程金額十六億五五○○萬元，房型可分為一房型十二坪、二房型十八坪及三房型廿二坪等，比例分別佔七成、二成及一成。

租金為周邊行情85折

都發局指出，預計一○九年四月十九日竣工，當年八月開放申租，十一月正式入住；租金按屆時完工周邊行情八五折計算，詳細承租資格門檻尚未定調。

柯文哲昨致詞時表示，實現居住正義、展現城市美學、扮演智慧城市產業基地及建立社區新型營運模式，是興建公宅的四大目的。柯解釋，政府現階段無法讓人人買得起房子，建公宅起碼讓人民有地方住，或能用合理價錢租到生活品質好的房子，更不把公宅蓋得像火柴盒般，才能提升城市美感，同時藉內科的地利之便，推動成為智慧城市產業基地，並在低樓層設置托幼、托老等社福措施，建立社區營運模式。

柯說，廿年來，內湖人口成長一倍，但道路面積未隨之增加，當地又進駐許多產業，上下班通勤一定塞車；要解決交通壅塞，就要從都市計畫著手，瑞光公宅為「內科二．○計畫—提供人才移居環境」配合項目，因此將優先提供五成以上給內科上班族承租。