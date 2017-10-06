〈台北都會〉台鐵基隆百福站 延伸長安街天橋啟用

2017-10-06

〔記者俞肇福／基隆報導〕台灣鐵路管理局昨天舉行百福火車站延伸長安街天橋啟用儀式，地方民眾熱情與；基隆市長林右昌說，天橋完成啟用後，接下來車站周邊的人行步道工程等，市府將儘速整理，讓民眾行得安全、走得舒適。

原設計須爬7.5米台階 長者負擔大

台鐵百福車站設計為二層樓跨站式站房，由於第三出入口至長安街，因地形關係，旅客需徒步爬高約七．五公尺的台階，民眾爬上爬下十分辛苦，對年長者與孩童通行是一大負擔；經居民及民代反映，台鐵籌措財源二千二百萬元於去年十一月興建天橋，採全罩式設計，由長安街長安里民活動中心延伸至百福車站第三出入口平台。

台鐵籌財源 興建延伸長安街天橋

林右昌致詞指出，地方上殷切盼望的百福車站人行天橋終於啟用，這都要感謝台鐵配合地方的需求，也要感謝立委蔡適應及民代爭取。

林右昌說，接下來將針對里民活動中心及天橋周邊的環境進行整理，有關公共空間藝術的介入，也是未來要努力的，讓里民活動中心及快速道路橋下空間，變成民眾可以休憩或辦活動的場所，從點、線、面，逐步完成整個區域環境改善。

台灣鐵路管理局副局長徐仁財表示，百福車站每天進出旅客大約五千人次，人行天橋完工後，不僅解決無障礙設施問題，也可以提供民眾更優質的乘車動線。