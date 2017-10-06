〈台北都會〉新北市公車站牌智慧化 童趣造型吸睛

2017-10-06

〔記者賴筱桐／新北報導〕新北市政府交通局今年陸續建置兩百座智慧公車站牌，不僅有藍、黃、橘、金、綠、紅、白七種顏色，更加入童趣意象，推出竹蜻蜓、枴杖糖和飲料吸管等繽紛造型，成為拍照打卡熱點，為街景增添活潑氣息，紓解民眾候車時枯燥乏味的心情。

推竹蜻蜓等造型 將成打卡熱點

市長朱立倫表示，新北市公車運輸系統越來越進步，全市公車皆提供免費wi-fi無線上網，目前有超過兩百七十條路線，每天服務八十萬市民，從一百至一○五年，全市公共運輸承載率（民眾使用捷運加上公車的比率）從二十五％提升到三十四％，雖然三環三線持續建設，但不管軌道運輸如何進步，仍需要公車輔助。

年底智慧站牌將可達千座

朱立倫說，目前全市已有八百座智慧公車站牌，今年將增加兩百座，明年再增加五百座，總計至明年底將有一千五百座智慧公車站牌。

交通局長王聲威表示，全市總計七千多座公車站牌，部分智慧公車站牌加入童趣意象，有竹蜻蜓、枴杖糖和飲料吸管造型，近期可看到趣味站牌出現街道，讓市容更活潑歡樂。

交通局主任秘書吳國濟說明，今年兩百座智慧站牌站桿有藍、黃、橘、金、綠、紅、白七種顏色，其中造型站牌今年施作十五座，分布在人潮多的捷運站出入口，例如捷運新蘆線的三重國小站、菜寮站及台北橋站等，明年預計增設五十座造型站牌，今年工程由遠傳電信得標，負責安裝站牌與日後維護管理。

造型站牌分布在捷運站出入口

造價部分，吳國濟說，一般智慧站牌一座約十五萬元，造型站牌二十二萬元，中央補助五成；造型站牌不能影響行人候車空間或通行，因此限制較多，若民眾有任何創意想法歡迎提出，交通局將納入設計參考。

對於造型站牌評價，板橋區葉先生說，市府把站牌變成公共藝術，很有創意，讓民眾在等車時不無聊，賞心悅目；新莊區許小姐認為，全市只有十五座造型站牌數量太少，希望擴大增設地點，並開放民眾設計投稿，提高參與感。