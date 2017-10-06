〈北部〉民進黨宜蘭縣長提名人 黨部提報4人角逐

2017-10-06

宣布退出的黃適超也在內

〔記者林敬倫／宜蘭報導〕下屆宜蘭縣長選舉民進黨提名人選，縣黨部協調破局後，最近提報四人名單給中央黨部評估，包括表態參選的立委陳歐珀、宜蘭市長江聰淵、冬山鄉長謝燦輝，連黨內新潮流系民調中，輸給江聰淵而宣布退出縣長提名的縣議員黃適超也在內。

民進黨縣長提名人選擺不平，中央黨部發函縣黨部提報有意參選名單，再由選舉對策委員會與當事人洽談，用民調方式辦理初選，提名時程交付選對會統籌負責。

同屬新潮流系的江聰淵與黃適超，去年十月經協調決議以民調先做派系整合，江聰淵以○．八個百分點些微差距勝出，黃適超當時表明信守諾言，接受「惜敗」結果，不料，縣黨部這次提報人選有四人，納入黃適超，頗讓外界詫異。

黨部：黃曾表明參選意願

宜蘭縣黨部主委林進財說，已盡最大努力協商，因參選人各有考量，導致協調無法成功，中央黨部才來函要求提報名單，黃適超曾向縣黨部表明參選意願，所以名單中有他。

黃適超解釋，僅向縣黨部說會自行做民調，依據結果決定參選與否，想不到獲提報，他深感意外，但尊重縣黨部做法，自己會在基層持續深耕，除了傾聽各界意見，同時評估黨內氛圍與聲音，做出最好的決定。

江聰淵回應，當初新系民調是雙方口頭承諾，無書面切結，沒有實質約束力，黃適超如果有意願參與黨內縣長提名，他表達尊重，並重申除非「老頭家」陳金德返鄉參選，否則他將依照原本規劃全力爭取提名，不會因為其他因素而改變。