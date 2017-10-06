〈北部〉逾十萬斤／盤商毀約不收貨 瑞穗農會促銷文旦

2017-10-06

柚農損失慘重 心淌血

〔記者王錦義／花蓮報導〕中秋節剛過，花蓮縣卻有逾十萬斤文旦因盤商反悔收購而未完售，讓柚農損失慘重「心在淌血」，楊姓柚農說，盤商在三個月前先付了十萬訂金預購「包園」，但直到中秋節前四天才通知稱「吃不下貨」，讓她剩下的柚子賣不出去，瑞穗農會即日起一連十天舉行促銷活動協助農友，希望趁國慶日連續假期幫農友促銷柚子減少損失。

瑞穗鄉農會總幹事黃盛皇說，全瑞穗鄉種柚面積約八百公頃，與台南麻豆種柚面積差不多，是全國柚子生產數量最多的地區，今年柚子產量四千八百萬台斤跟往年差不多，據他了解，全鄉約有四、五十戶柚農未完售，未完售的原因可能是收購盤商在付完訂金後發現沒有利潤，後來就毀約沒來產地收購。

依據台北果菜市場的交易行情，目前文旦柚每公斤價格，依品相落在十四到廿八元間。黃盛皇說，農會將替未完售的農友辦理展售會，即日起一連十天，展售地點在瑞穗鄉瑞北往瑞穗卅米路口的瑞穗加油站旁，希望能減少農友的損失，一箱十台斤裝價格約四百到四百五十元，一斤約廿元至卅元間，瑞穗的柚子甜度高，相當好吃，希望趁國慶日連續假期幫農友促銷柚子。

楊姓農友說，這次有不少柚農受到盤商毀約影響，有些人不想得罪盤商打壞關係，所以忍氣自己吞下來，像她家柚子產量約八萬斤，盤商在生產前三個月先付了十萬訂金預購「包園」，後來陸陸續續來運載柚子，不過在中秋前夕，他們一直等不到盤商的車，打去問才知道盤商說吃不下這麼多就不來收了，看到倉庫裡還有堆積如山的柚子，心在淌血，若賣不掉將損失廿多萬元。