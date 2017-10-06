〈北部〉越南水傀儡 傳藝河道當劇院

2017-10-06

〔記者簡惠茹／宜蘭報導〕亞太傳統藝術節在宜蘭縣國立傳統藝術中心開演，本屆活動以「傳藝湄公河」為主題，中南半島五個國家表演團隊在園區接力演出，其中的越南金龍水傀儡劇團，把傳藝中心內河道當成水上劇院，栩栩如生的木偶，在水面翻動跳躍，卻不見操偶師，讓觀眾大開眼界。

亞太傳統藝術節本月三日到十五日在台北市台灣戲曲中心、宜蘭縣國立傳統藝術中心兩地舉行，邀請柬埔寨、越南、泰國、寮國、緬甸表演團隊及工藝師演出，傳藝中心的節目昨天啟動，即日到九日呈現越南、柬埔寨表演藝術，十日、十一日架設舞台，十二日到十五日再聚焦泰國、緬甸、寮國傳統藝術。

受邀演出的金龍水傀儡劇團來自胡志明市，將原裝水傀儡舞台海運來台，搭建在傳藝中心內河道，操偶師運用特殊技巧，只見木偶在水面演出，傳達魚兒躍動、漁夫捕魚意象，詮釋越南農漁村生活風貌，許多觀眾說，看不到操偶人，木偶如何動起來？眾人對此嘖嘖稱奇。

金龍水傀儡劇團團長周雄林說，水傀儡在越南已有千年歷史，是全球獨門的表演藝術，大部分劇碼是描述農家生活，通常在農忙時節過後演出，蘊含文化藝術、謝神之意，駐園演出期間，主辦單位安排工藝師示範越南水傀儡與柬埔寨皮影戲偶製作技法。

傳藝中心主任吳榮順說，傳藝中心被定位為台灣傳統藝術傳承及孕育基地，湄公河則孕育出中南半島豐富人文藝術，本屆亞太傳統藝術節主題「傳藝湄公河」，象徵台灣與中南半島雙邊藝術匯聚交流。

傳藝中心的亞太傳統藝術活動，以演出、工藝示範為兩大主軸，購票入園遊客均可免費欣賞，室內演出節目座位有限，額滿為止，詳細資訊可上活動官網查詢，網址：http://festival.ncfta.gov.tw/。