〈北部〉以陶為器 7人返鄉築夢

2017-10-06

〔記者張勳騰、鄭名翔／苗栗報導〕各在不同領域的七名年輕職人藝術工作者，七日起至廿一日，將以陶為器藝術聯展的方式，將客家傳統工藝融合藝術思維昇華，展演屬於自己及故鄉的美好。

以陶藝二代的身分回到故鄉的楊宜娟，在一涓白甜品專門店內規劃各類型體驗工作坊，以茶席作為概念，邀集苗栗在地職人及藝術家參與，期許以藝術聯展方式，讓客家子弟返鄉築夢。

一涓白甜品店創辦人趙晉廷也秉持職人精神，以高溫燒成的柴燒陶碗盛著以精選食材煮出白淨的杏仁茶；另外，編織達人王佳渝則以苑裡藺草結合陶藝，編織藺草茶席布襯托這場饗宴。