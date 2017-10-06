〈北部〉撿球被蜂螫 小四童腫成麵包超人

2017-10-06

〔記者王駿杰／竹市報導〕一名十歲小四男童，四天前在新竹市立體育場參加足球活動，到樹下撿球時遭蜂螫傷右側臉頰，送醫後無礙，但整張臉腫成「麵包超人」，眼睛也被擠壓瞇成一條線，父母心疼之餘將男童模樣拍下上傳臉書，提醒民眾注意。

市府教育處體育保健科長沈靜濤說，九月中旬曾接獲反映體育場出現蜂類盤旋，當時已派專人噴灑殺蟲劑驅趕，昨天他再到現場勘查，未發現蜂巢，研判可能是旁邊的新竹公園在施工整修，蜂群轉移到體育場周邊聚集，已請專人巡查、驅趕。

台大醫院新竹分院急診醫學部主任蔡旼珊醫師說，依男童描述，不排除是虎頭蜂，蜂毒成份類似神經毒性，被螫者會有暈眩、噁心、嘔吐等現象，局部會紅腫痛，一般要致命可能要被叮咬數次以上。

蔡旼珊表示，蜂毒蛋白部分會引發過敏反應，只要叮咬一次就可能會誘發氣喘，甚至過敏性休克。因此民眾被虎頭蜂螫傷時，除局部冰敷外，要儘速就醫施打破傷風與抗過敏藥劑。

蔡旼珊建議，民眾到戶外活動時，不要噴抹香水，體香劑；也不要穿著鮮艷顏色的衣物，最好穿長袖長褲。若遇見單飛虎頭蜂在周邊盤旋，表示已進入其警戒範圍，不要攻擊牠並且要盡速遠離；萬一被追逐攻擊，宜採迂迴繞圈方式逃離。

蔡旼珊強調，遭蜂螫時，傷口處不宜用口水、尿等浸泡塗抹，應儘速就醫。