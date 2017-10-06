〈北部〉新埔3路線輕旅行 等路秀認識名產

2017-10-06

〔記者黃美珠、廖雪茹／竹縣報導〕雙十連假將到，新埔柿餅也開始加工產製，新竹縣新埔鎮即日起推出「跟著宗祠趣旅行」活動，規劃三條輕旅行路線，包含午餐、下午茶、手作體驗等，每人收費一千到兩千元不等， 遊客可透過走訪宗祠、吃粄條、賞風光深度認識新埔。

為了行銷這項旅遊活動，新竹縣長邱鏡淳、新埔鎮長林保祿與鎮代會主席王張碧冬，昨天與當地有名的柿餅婆婆等產業界代表人物，演出「等路秀」，邊走邊秀柿餅、粄條等新埔名產伴手禮。

輕旅行行程 今早八點起報名

縣府文化局表示，三條輕旅行路線分別是廿一日登場的「從建築到生活的旅行」及其子團以及廿二日的「秋天‧我在新埔旅行」。行程都自新埔的宗祠家廟出發，從其歷史、外觀了解建築設計美學。接著分流，有的路線參觀隱藏在新埔、湖口山區，帶點神祕感的南園建築風情；有的則造訪鐵血詩人吳濁流的故居。

文化局強調，已開始加工產製的柿餅加工，是三條輕旅行路線必看景點。活動採網路報名，各限額卅人，今（六）日早上八點起受理報名，額滿為止。

十一月四日還有「宗祠音樂會」，在新埔鎮的林氏家廟前登場； 十一月十八日在新埔鎮市區則規劃了「宗祠闖關」、「市集」等互動活動。

此外，新竹縣客家國際花鼓藝術節明天（七日）將在竹北新瓦屋登場，將有日本的青森囃子團、高知YOSAKOI舞蹈團及南太平洋群島文化表演藝術團等廿個國內外團隊踩街表演，晚上七點則在新瓦屋廣場舞台區大匯演。

新竹縣警察局表示，七日下午三點到晚上九點，部分路段彈性實施交通疏導、管制；七日下午三點到六點，嘉豐五路一段（北自福興東路二段起，南到文興路一段止）西側（南向）車道封閉，供踩街使用；東側（北向）車道實施調撥。民眾可將汽、機車就近停放文小一預定地，再徒步前往觀賞踩街表演。