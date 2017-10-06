〈北部〉機捷低頻噪音擾民 委外調查

2017-10-06

〔記者謝武雄／桃園報導〕為解決機場捷運噪音問題，高鐵局在機捷沿線裝置許多隔音罩，但有居民反映仍有低頻噪音問題，由於低頻噪音主要是因振動而造成，高鐵局因此委託國立海洋大學振動噪音中心進行調查，預計期末報告年底出爐，屆時將根據調查報告進行改善工程。

環保局長沈志修表示，捷運噪音規定夜間不得高於六十五分貝，日間七十五分貝，早、晚時段為七十分貝，頻率範圍則是從二十赫茲至二萬赫茲的全頻域；他說，低頻噪音大都是由振動所產生，分貝值非常低，部分人會覺得很敏感，但現行法令並未針對二十赫茲至二百赫茲的低頻區域另訂噪音標準，以現行標準無法開罰。

桃園大眾捷運公司總經理陳凱凌表示，隔音罩施工費用相當高，平均每公尺的裝設成本要一百萬元，目前高鐵局僅在A2三重站到A3新北產業園區站、A6泰山貴和站到A7體育大學站、A17領航站到A18高鐵桃園站間裝設隔音罩，由於居民持續反映仍有低頻噪音問題，經向高鐵局反映，於是委請學術單位進行調查。

大園區籍市議員徐其萬表示，機場捷運在轉彎處的聲音特別大，目前還是有些地方噪音很大，希望儘快安排會勘，裝設隔音罩，對於低頻噪音問題，他也建議相關單位可比照機場噪音方式，補助受影響的住戶裝設氣密窗等防止噪音設備。