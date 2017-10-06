〈北部〉桃園公共圖書擁書量 六都墊底

2017-10-06

〔記者魏瑾筠／桃園報導〕市議員謝彰文昨在議會質詢指出，國立公共資訊圖書館最近的統計顯示，桃園市民的公共圖書擁書量一．○七冊、借閱量二．○四冊、借閱率六十二．九四％，都在六都墊底，要求市府文化局應該編列更多預算充實市立圖書館藏書並加速書籍的更新速度。桃園市立圖書館圖資管理組組長胡心慈表示，升格後已增加一倍的預算購置圖書，並以行動書車及圖書巡迴站點，推動市民閱讀。

議員︰倒數第二名台南是桃園的1.7倍

文化局昨在市議會進行工作報告，謝彰文指出，升格前市民每人擁書量平均僅有○．九八冊，升格後雖然增加了，但仍遠低於全國平均的二．一九冊，相比台北市民每人擁書量二．九五冊，是桃園二．七六倍，就連排名倒數第二的台南市民擁書量也有一．八二冊，還是桃園的一．七倍。

市圖︰購書預算已翻倍達五千萬元

胡心慈表示，桃園升格前書籍館藏量就不多，短時間內要追上五都的確很困難，但升格後在市長鄭文燦的推動下，購書預算從去年兩千五百萬元到今年已翻倍達五千萬元，用於購置圖書與充實視聽、電子資源，逐漸增加圖書館藏。

胡心慈說，桃園市目前有二四六萬餘本藏書，待圖書總館二○二一年落成啟用後，預計可再增加百萬藏書量。

對於借閱量及借閱率也居六都之末，胡心慈說，為了推廣閱讀，市立圖書館已購置五輛行動書車，開到偏遠地區提供借閱服務，另也設置圖書巡迴站點，深入醫院、監獄等地，同時也對幼兒及六至十二歲的小學生推廣閱讀，盼能從小養成閱讀習慣。