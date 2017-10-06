〈北部〉龍潭區公所、戶政所搬家 舊址今下班後熄燈

2017-10-06

行政園區新址11日起受理洽公

〔記者周敏鴻／龍潭報導〕位於龍潭區中正路上的龍潭區公所、龍潭區戶政事務所，今天下班後將功成身退，公所等單位將搬遷到中興路上的龍潭行政園區，十一日起受理民眾洽公。區公所與戶政事務所人員說，他們會利用國慶日連續假期完成搬遷作業，務求「無縫接軌」，確保民眾洽公權益不受影響。

龍潭行政園區於二○一四年一月間動工，歷時三年多才落成，園區內的新建築有Ａ、Ｂ兩棟，總樓地板面積約三千五百坪，其中Ａ棟為三層樓建築、由戶政事務所使用，Ｂ棟有四層樓、是龍潭區公所行政大樓，地下停車場有九十六個汽車停車格、五十二個機車停車格。

龍潭區長鄧昱綵表示，行政園區取得使用執照後，公所從九月廿一日起，已經陸續將檔案等物品搬入，待國慶日的四天連續假期，再讓員工輪流進行搬遷作業，十日前會完成進駐行政園區的各項作業，十一日上班後就能受理民眾洽公。

龍潭區戶政事務所的遷移作業比照龍潭區公所，同樣從十一日起在行政園區新辦公室受理民眾洽公，原有戶政事務所的舊建築將交由社會局使用。鄧昱綵補充，龍潭區公所的舊建築尚未決定如何使用，待市府評估如何規劃利用。

龍潭行政園區內已有龍潭區衛生所、消防局第四大隊、龍潭警分局龍潭派出所進駐，鄧昱綵說，區公所與戶政事務所遷入後，還會增設國稅局、地方稅務局、健保局、地政局等單位的服務據點，民眾要洽辦任何業務，幾乎都能在行政園區內完成，且YouBike微笑單車也已在行政園區的中興路旁設立場站，民眾洽公時的交通工具選項也更多元。