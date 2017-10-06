〈北部〉全運會吉祥物 「古弟」 裝置藝術吸客

2017-10-06

〔記者林敬倫／宜蘭報導〕全國運動會訂於二十一日在宜蘭縣開幕，縣府在縣內設立五座裝置藝術，第五座的大會吉祥物「古弟」，昨在宜蘭市丟丟噹廣場揭幕，烏龜外形取材於宜蘭地標龜山島，不僅代表宜蘭精神，也象徵龜兔賽跑中，烏龜永不言敗的運動家精神。

本屆全運會為期六天，宜蘭縣政府設置的裝置藝術，七月起陸續揭幕，包括冬山河親水公園的「協力」、宜蘭運動公園中軸道「擲餅者」、羅東運動公園「勝利在望」、羅東鎮純精路與中正北路口的「全壘打」後，第五座的「古弟」，設在宜蘭火車站附近的丟丟噹廣場。

「古弟」取自英文「Good」諧音，意味著越挫越勇、永不言敗的精神，是旅外宜蘭子弟江漢清工作團隊的作品，採用高密度保麗龍雕刻塑形，塗上保麗龍隔離膠，再以外層肌理及質感層次處理，噴上汽車專用透明保護漆，顏色鮮豔亮麗，相當吸睛。

代理縣長吳澤成、副議長林棋山、宜蘭市長江聰淵、冬山鄉長謝燦輝、縣議員黃定和、吳宏謀等人，均出席揭幕典禮；吳澤成表示，「古弟」是最後一座全運會裝置藝術，蘊含正面能量，全運會期間，歡迎大家到宜蘭為選手們加油打氣。

江聰淵說，「古弟」進駐丟丟噹廣場後，將吸引大批遊客、選手打卡拍照，希望全運會結束後，可以繼續保留。