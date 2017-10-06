〈北部〉攀爬橋梁維修道 花蓮多未警示禁止

2017-10-06

〔記者王錦義／花蓮報導〕今年八月初有兩名遊客為拍攝花蓮美崙溪出海口的美景，攀爬上廿公尺高的鋼構菁華橋被警方移送法辦，不過由於鋼構橋梁兩側維修貓道並無明示禁止進入的標示，市公所事後趕緊在菁華橋貼上「禁止攀爬」告示，但仍有十六股大道上的美崙溪橋等多座橋樑，仍未貼上禁止告示，問題依舊存在。

花蓮縣近年有許多拱形的鋼構橋梁落成，包含太魯閣大橋、中橫稚暉橋、花蓮市美崙溪橋、壽豐的禾豐橋等等，優美的拱形曲線常成為遊客拍照的地標，而為方便鋼構橋除銹油漆保養等工程施作，會在橋梁的拱形鋼衍架上設置工作人員攀爬使用的維修貓道，八月八日傍晚，有民眾發現有兩人從維修通道攀登菁華橋拱橋頂端，其中一人手持小型數位相機往出海口拍攝，還在僅不到一公尺的通道面寬，做出翻滾動作。

遊客爬菁華橋頂 未嚇到人不罰

民眾拍下相片貼上網，花蓮市公所也報警，花蓮警方調閱附近路口的監視器畫面，循線找十八歲郭姓男子與廿歲魏姓女子，兩人坦承爬上菁華橋頂，是為了看風景及拍照，警方發現現場沒有設立禁止進入的告示，只好依違反「社會秩序維護法」第六十三條第一項第六款「蒙面偽裝或以其他方法驚嚇他人有危害安全之虞者」移送花蓮地方法院裁罰。

法官審理時詢問當時目擊證人，並未因該男女攀爬橋梁的行為受到驚嚇，當下也請他們注意安全，法官認為，難以認定兩人有以蒙面偽裝以外之其他方法驚嚇他人的行為，因此裁定不罰。

律師林國泰認為，社會秩序維護法第七十一條規定，「於主管機關明示禁止出入之處所，擅行出入不聽勸阻者，處新臺幣六千元以下罰鍰」，縣內鋼構橋相當多，主管機關應該在明顯處公告。

花市公所：橋梁兩端將置放明顯警語

市長魏嘉賢表示，市公所在攀爬事件發生後，已於菁華橋兩端貼有禁止攀爬橋頂警語，這樣的行為令人捏把冷汗，在沒有任何安全措施下，萬一不慎從橋頂摔下來，後果不堪設想，呼籲年輕朋友想找刺激，千萬不要拿自己的生命開玩笑。

市公所將在菁華橋等橋梁兩端置放明顯警語及公告，同時會加強巡邏，及運用周邊監視器設備，若有類似行為發生，將會通報警察機關。