〈北部〉等40分鐘上不了國道 湖口人氣炸

2017-10-06

〔記者廖雪茹／湖口報導〕國慶日連續假期將至，湖口人卻怕塞車夢魘再現！鄉民抱怨，假日出門總是塞在國道一號湖口交流道南下匝道口，動彈不得，出遊興致都被破壞掉了！

高公局：避塞改走替代路線

交通部國道高速公路局表示，由於楊梅到新竹路段壅塞，假日會啟動匝道儀控，並視情況調整週期，建議用路人儘量走替代路線，或是改從新竹等其他匝道上國道。

「為什麼湖口有交流道，湖口人卻進不了國道！」湖口鄉民怒吼，每逢放假出門，就塞在國道一號湖口交流道，明明距離匝道很近了，但匝道綠燈秒數超短，每次幾乎僅放行三輛車進入，導致聯絡道上大排長龍，讓人看了火氣很大，有時一等就是三、四十分鐘，實在很誇張！

高公局北區工程處交通控制中心表示，國道一號楊梅到新竹，平日即屬易壅塞路段，且大型車特別多，加上五楊高架橋和國道平面車流匯入，造成每到週末假日及連續假期即出現嚴重塞車；為避免國道壅塞情況加劇，會啟動匝道儀控，也會機動性開放路肩，以加速消化車流。

匝道儀控 視車況調整秒數

交控中心表示，啟動匝道儀控，是視塞車情況調整週期秒數，以管控進入國道的車流量，若是該國道路段的行車速度只有時速四十公里以下，甚至呈現時速二十公里以下的「紫爆」，放行也只是加劇國道的塞車困境。不過該處匝道儀控，平日幾乎不會啟動。

交控中心表示，國道以服務中、長途旅客為優先，建議湖口、新豐地區用路人，不妨在上路前，先上網了解國道行車狀況，如利用Google Map預估旅行時間或查看國道即時路況等資訊，若已知湖口交流道塞車了，可改走國道一號或西濱快速公路南下或行駛到新竹等其他交流道再上國道，避開塞車，車程其實不會差很多。

交控中心說，不願塞車的民眾，可提前規劃在平日休假出遊，避開集中放假出門，或是提早、延後出門及收假。