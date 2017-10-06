〈北部〉遭批耍大牌 客家局長兩度被趕出議場

2017-10-06

議員指見面不打招呼、答詢態度不佳

〔記者魏瑾筠／桃園報導〕市府客家事務局昨在市議會進行工作報告，國民黨籍市議員林正峰質詢時，以客家局長蔣絜安耍大牌、見面都不打招呼為由，要求議長邱奕勝將她請出議場；不久輪到國民黨籍市議員劉茂群質詢「客家局四十名員工，有十五個人離職」，剛回到議場內的蔣絜安回稱「有人是高升」，劉認為是辯解、態度不佳，再度要她離開議場，讓蔣絜安破天荒成為在一小時內，兩度被請出議場的市府一級主管。

對於蔣絜安被請出議場，緊接著質詢的民進黨籍市議員陳志謀表示，市長鄭文燦日前才宣示，局處首長備詢時無需配合民代演出，勉勵蔣絜安「有做事、對良心有交代就好」，「不能隨便被趕出去，要維持市府尊嚴。」

陳志謀的「不能隨便被趕出去」說法， 引起主持議事的議長邱奕勝正視，隨即暫停時間，說明「議員有權可要求列席官員不得進入議事堂接受質詢」，若議員有越權的情況，主席會做適當修正，並緩頻「以和為貴」 。

蔣絜安︰會檢討改進 希望理性問政

蔣絜安會後發出聲明表示，對於「莫名其妙」被請出議事堂，基於尊重議會的議事規則和議員的質詢權利，會虛心檢討改進，但也希望議員回歸理性問政，不要流於個人好惡和族群偏見。

市長要求各局處首長多跟議員溝通

對於上週才發生社會局長古梓龍被議員要求面壁思過，昨又發生蔣絜安兩度被請出議場，市府新聞處長張惇涵表示，議員的質詢只要遵守議事規則，各局處首長都必須尊重與配合，但這樣的火花，其實不利於議事的運作；昨在日本訪問的市長鄭文燦獲悉後也要求各局處首長，應該多跟議員、議會溝通。