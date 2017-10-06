〈北部〉汽車博覽會明登場 500輛車比拉風

2017-10-06

〔記者謝武雄／桃園報導〕桃園汽車博覽會將從明天起連續四天的上午九點半至晚間九點半，在桃園區藝文廣場展出，現場有環保電動車區、新車品牌區、品牌汽車區、超跑特區、汽車聯盟區、Tesla展示區、經典古董車區、二手好車區、胖卡美食區、露營房車區等，展出超過五百輛各式特色車輛，對汽車有興趣的民眾，可利用國慶連假前往參觀。

主題綠能和科技 Tesla是首度在桃園亮相

主辦單位指出，今年的汽車博覽會以「綠能」和「科技」為主題，其中Tesla是首度在桃園亮相，德國品牌BMW展出「i3」電動車，最高時速達二百公里，從零到一百公里加速只需七．三秒；另「Jayco露營房車區」，展出美國原裝進口露營拖車，車內配備彈簧床、吸油煙機、瓦斯爐等各項廚房配備一應俱全，堪稱移動式房屋。

超跑、經典古董、露營房車給你好看

「古董車展示區」展出「合擎古董車夢工廠」的眾多古董車，合擎是不折不扣的台灣廠商，目前只做外銷，在國際古董車界頗負盛名，好萊塢電影中出現的古董車有許多都是出自合擎之手，對古董車情有獨鍾的民眾，可別錯過機會。

此外，活動現場也有汽車鑑定教學知識區，教導民眾如何判斷車輛是否曾經發生嚴重事故或為泡水車等。活動期間，參觀的民眾都可領取摸彩券，只要完成闖關、集滿四個印章，就可參加抽獎，獎品有豪華郵輪之旅、日本來回機票、和運租車券等。

市長鄭文燦表示，桃園是台灣的「汽車城」，包括國瑞、福特、中華汽車等汽車大廠都在桃園設廠，周邊的汽車零組件協力廠商也是全台最多，在汽車及其零件製造業占全國四十％，居全國第一；他說，國際電動車大廠Tesla的部分零件也在桃園生產，包含台達電電源控制系統、崧騰電池高壓連接線、美琪瑪鋰電池材料、健策電動車散熱模組，要說桃園是「台灣的底特律」也毫不為過。